Памятная дата: 83 года со дня рождения Юрия Гагарина

9 марта 2017 года исполняется 83 года со дня рождения первого космонавта планеты Юрия Алексеевича Гагарина, первого человека, увидевшего собственными глазами Землю из космоса! Его полет изменил историю человечества и открыл людям дорогу в космос.



Стоп-кадр из видео в YouTube

Детство Юрия прошло в селе Клушино Гжатского (ныне - Гагаринского) района Смоленской области, РСФСР. В 1941 году ГАГАРИН поступил в 1-й класс средней школы, но из-за войны смог возобновить учебу в школе лишь в 1943 году. Затем три года учился в ремесленном училище №10 города Люберцы Московской области, получил специальность «формовщик-литейщик».

В 1957 году окончил 1-е Чкаловское военное авиационное училище летчиков (ВАУЛ) имени К.Е.Ворошилова в городе Оренбург по истребительному профилю. В конце 1950-х годов среди молодых летчиков-истребителей начался набор для переучивания на «новой технике». Тогда еще никто открыто не говорил о полетах в космос, поэтому «новой техникой» именовали космические корабли.

9 декабря 1959 года Гагарин написал заявление с просьбой зачислить его в группу кандидатов в космонавты, и уже через неделю его вызвали в Москву для всестороннего медицинского обследования в Центральном научно-исследовательском авиационном госпитале. 7 марта 1960 года Юрий Гагарин в числе 12 молодых лётчиков был зачислен в первый отряд космонавтов. А в январе 1961 года приступил к подготовке к первому пилотируемому полету на космическом корабле «Восток» вместе с Валерием Быковским, Григорием Нелюбовым, Андрияном Николаевым, Павлом Поповичем и Германом Титовым.

12 апреля 1961 года с космодрома Байконур впервые в мире стартовал космический корабль «Восток» с пилотом-космонавтом на борту - Юрием Алексеевичем Гагариным. За этот подвиг ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Позже день полета Гагарина в космос был объявлен праздником - Днем Космонавтики.

Юрий ГАГАРИН, вернувшись на Землю, стал известен буквально каждому жителю планеты. Интерес к космосу «взорвал» мир. «Звездная болезнь» никак не коснулась ГАГАРИНА – он остался «своим парнем» для всех, кто его знал, с кем работал и дружил. Фирменная «солнечная» улыбка Гагарина уже более полувека, со дня первого космического полета, совершенного 12 апреля 1961 года, освещает человечеству дорогу к далеким холодным звездам.

Первый Гражданин Вселенной прожил с нами на Земле всего 34 года и 18 дней. Утром 27 марта 1968 года оборвалась жизнь Героя Советского Союза Юрия Гагарина – самолет «МИГ-15УТИ», которым он управлял под руководством опытного инструктора, командира учебного авиаполка Владимира Серегина, разбился, выполняя учебный полет...

Земляне всегда будут помнить и чтить подвиг Юрия Гагарина, первого человека, покорившего космос.