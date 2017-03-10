Палеогенетики исследовали генофонд кочевников скифской эпохи

Это первая попытка провести широкомасштабное исследование генофонда представителей скифского мира



Цепочки пазырыкских курганов на высокогорном плато Укок. Фото с сайта archaeology.nsc.ru

Впервые ученые сделали попытку провести широкомасштабное исследование генофонда представителей скифского мира из разных участков Евразийского степного пояса. Результаты исследования опубликованы в журнале «Nature Communication». Среди авторов исследования есть сибирские ученые - палеогенетики и археологи.

Как сообщает пресс-служба Института археологии и этнографии СО РАН, в исследованиях ДНК кочевников Евразии скифской эпохи участвовал руководитель межинститутского сектора молекулярной палеогенетики ИАЭТ СО РАН и ИЦиГ СО РАН, научный сотрудник НГУ Александр Пилипенко. Работы были выполнены вместе с международной командой палеогенетиков из Университета Майнца, департамента генетики Гарвардской медицинской школы и ряда других зарубежных лабораторий. Более трети всех исследованных в работе образцов предоставили археологи и антропологи ИАЭТ СО РАН под руководством замдиректора Вячеслава Молодина. Это коллекции антропологических материалов от наследия юга Сибири скифской вместе с данными об археологическом и антропологическом контексте исследуемых материалов.

Протяженность территорий, которые населяли исследуемые популяции кочевников скифской эпохи (~ 1 тыс. до н.э.), составила более 3,5 тысяч километров - от Тывы, Горного Алтая и Минусинской котловины (алды-бельская, пазырыкская и тагарская культуры) до Северного Причерноморья (классические скифы). Многочисленные популяции ранних кочевников I тыс. до н.э. принято связывать со скифской культурой, которая имеет ряд характерных отличительных черт, удивительно схожих в разных частях огромного пояса степей Евразии - так называемой «скифской триады». Она включает в себя специфический оружейный комплекс, элементы конского снаряжения и узнаваемый «звериный» стиль искусства. Наиболее ранними представителями скифского мира, согласно свидетельствам Геродота, долгое время было принято считать кочевников-воинов Северного Причерноморья - около VII в. до н.э. Однако после обнаружения в Тыве более древних памятников скифского типа появилась центральноазиатская теория возникновения этой культуры.

Какое происхождение имели эти люди - носители схожих культурных традиций удаленные друг от друга на тысячи километров? Были ли у них общие корни и, если да, то какие? Каков был механизм распространения скифских традиций по всему степному поясу Евразии? Возможность хотя бы частично приоткрыть завесу над этими тайнами появилась совсем недавно, когда стали технически и финансово доступны исследования генетического материала не отдельных древних индивидов, а достаточно больших серий образцов с применением новейших методов палеогенетики.

Для генетического анализа были выбраны классические скифы из Волго-Донского региона (III в. до н.э.), сарматы с Южного Урала (Покровка, V в. до н.э.), древние кочевники Восточного Казахстана (IХ-VII в. до н.э.), материалы с памятника Аржан-2 (Тыва, VI в. до н.э.), а также носители тагарской культуры из Минусинского бассейна (V в. до н.э.). Более половины палеоантропологического материала для данного исследования получена из памятников пазырыкской культуры, расположенных в горах российского, казахстанского и монгольского Алтая.

Исследования выявили бесспорные свидетельства независимого формирования генетического состава древних кочевников скифской эпохи, населявших западную и восточную части Евразийского степного пояса (мультирегиональное происхождение). Несмотря на огромное географическое расстояние, между западными и восточными кочевниками на протяжении скифской эпохи зафиксированы многочисленные генетические контакты. Они объясняют появление в генофонде западных кочевников I тыс. до н.э генетических компонентов, свойственных населению восточной Евразии.

Другими словами, палеогенетика подтверждает высокую мобильность кочевого населения степей скифской эпохи. Интенсивными контактами степных кочевников, очевидно, и объясняется универсальность их материальной культуры в скифскую эпоху (в том числе, и скифской триады) на всей территории их распространения. Генетические контакты сопровождались распространением культуры.

Александр Пилипенко уточнил, что в генофонде у всех степных кочевников раннего железного века обнаружено нескольких предковых компонентов - восточно-евразийского и западно-евразийского происхождения. Их соотношение в генофондах популяций очень разное: с востока на запад уменьшается вклад восточно-евразийских компонентов и усиливается роль западно-евразийских. И если восточный компонент распространялся на запад, видимо, непосредственно в скифскую эпоху, то западный, возможно, связан с событиями предшествующих эпох. В частности, с носителями ямной культуры эпохи бронзы, которые мигрировали и на территорию юга Сибири. Их потомки на Алтае представлены населением афанасьевской культуры эпохи бронзы. Ученый отметил, что вывод пока носит характер гипотезы и требует проведения уточняющих исследований.

- Что касается поиска возможных потомков древних популяций среди современного населения, необходимо понимать, что анализ древней ДНК не может быть использован для доказательства наличия прямой связи современных народов с древними популяциями, - поясняет Александр Пилипенко, пытаясь популярно изложить сложный характер проведенных исследований. - Нужно представлять временную разницу в несколько тысячелетий, сложность и запутанность демографических процессов в Евразии - особенно в степном поясе. Количество разнообразных в культурном и генетическом отношении популяций, которые за это время поучаствовали в формировании современных этносов той или иной территории, очень велико. Я хотел бы особо отметить этот момент, чтобы избежать вольных интерпретаций результатов данного научного исследования.

Группе исследователей удалось выяснить, что из современного населения к западным кочевникам скифской эпохи наиболее близки некоторые группы, проживающие на Кавказе, в Причерноморье и в Центральной Азии (Алтай, Саяны). А группы, имеющие определенное генетическое сходство с восточными кочевниками скифского времени, распространены среди кочевого (в недавнем прошлом) тюркоязычного населения. На самом деле генеалогические связи между ранними кочевниками и современными популяциями Евразии требуют тщательного дополнительного изучения.

- В формировании генетического кочевого населения евразийской степи в разные эпохи, вплоть до современности, внесли свой вклад многочисленные группы. Скифы оставили свой генетический след, хунну и древние тюрки свой, монголы свой. Все эти генетические компоненты сильно перемешались и в различных пропорциях вошли в состав генофонда современных народов, происхождение которых связано с евразийской степью. Но попытки охарактеризовать эти компоненты, безусловно, полезны. Это обязательное начало пути любых палеогенетических работ, которые ставят цель получить достоверные этногенетические реконструкции. На их проведение уйдет еще много времени, сил и средств, и мы в Новосибирске сегодня уже ведем эти исследования, - говорит Александр Пилипенко.