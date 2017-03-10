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Ученые впервые зафиксировали работу человеческого мозга после смерти

16:41 10.03.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Канадские врачи сообщили о редком случае мозговой активности у умершего человека.

С момента остановки сердца специалисты регистрировали продолжительные дельта-волны, которые обычно возникают при глубоком сне. Об этом сообщает Science Alert.

Исследователи следили за функционированием мозга и других органов у четырех человек в терминальном состоянии, когда происходит угасание активности центральной нервной системы. После того как у одного из пациентов была констатирована клиническая смерть (обратимый этап биологической смерти), для которой характерно отсутствие пульса и реакции зрачков, на его электроэнцефалограмме (ЭЭГ) в течение 10 минут наблюдались дельта-волны.

Кроме того, врачи обнаружили значительную разницу в ЭЭГ у пациентов за 30 минут до резкого падения артериального давления (один из признаков клинической смерти) и в течение пяти минут после. Это указывает на то, что процесс умирания может быть уникальным для каждого человека. Однако, по мнению специалистов, пока еще рано говорить о связи этих различий с околосмертными переживаниями, при которых человек может видеть галлюцинации и испытывать такие ощущения, как выход из тела.

Ученые пока не могут объяснить, каким образом мозг может функционировать после остановки сердца. Одной из версий является неисправность оборудования, хотя возможны и неизвестные биологические причины.

Темы: Исследования, Научные исследования и открытия в мире
Источник: «Лента.ру»
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