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Garmin представит фитнес-трекер Vivosmart 3

09:50 13.03.2017

Компания Garmin готовится выпустить новый фитнес-трекер Vivosmart 3, который, предположительно, придет на смену модели Vivosmart HR Plus.


Изображение с сайта wareable.com

Также ожидается, что новинка сможет составить конкуренцию устройству Fitbit - Fitbit Alta HR.

Изображения и некоторые подробности о новом гаджете опубликовал профильный ресурс Wearable.


Изображение с сайта wareable.com

Сообщается, что Vivosmart 3 получит оптический пульсомер Garmin Elevate и, вероятно, встроенный GPS-модуль. Данный фитнес-трекер способен отслеживать фазы сна и предоставлять данные о пульсе в состоянии покоя за неделю.

Темы: Гаджеты, Гаджеты, Новинки IT компаний, Технические новинки
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