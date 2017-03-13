Garmin представит фитнес-трекер Vivosmart 3

Компания Garmin готовится выпустить новый фитнес-трекер Vivosmart 3, который, предположительно, придет на смену модели Vivosmart HR Plus.



Изображение с сайта wareable.com

Также ожидается, что новинка сможет составить конкуренцию устройству Fitbit - Fitbit Alta HR.

Изображения и некоторые подробности о новом гаджете опубликовал профильный ресурс Wearable.



Изображение с сайта wareable.com

Сообщается, что Vivosmart 3 получит оптический пульсомер Garmin Elevate и, вероятно, встроенный GPS-модуль. Данный фитнес-трекер способен отслеживать фазы сна и предоставлять данные о пульсе в состоянии покоя за неделю.