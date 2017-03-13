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Ученые назвали число черных дыр в Млечном Пути

08:47 13.03.2017

Ученые из Калифорнийского университета в Ирвине оценили число черных дыр в Млечном Пути.


Фото Alain r с сайта wikimedia.org

Всего в Млечном Пути специалисты насчитали несколько миллионов черных дыр, которые примерно в 30 раз тяжелее Солнца.

В рамках работы ученые использовали наблюдаемое соотношение между массой Галактики и звездной металличностью (содержанием элементов тяжелее гелия).

По словам авторов исследования, чем меньше галактика, тем больше в ней процент черных дыр, которые тяжелее Солнца в 50 раз. С другой стороны, доля черных дыр, которые тяжелее светила в 10 раз, велика в крупных звездных системах.

Также отмечается, что примерно 1% черных дыр представляют собой двойные системы. Именно они и представляют интерес для гравитационно-волновой обсерватории LIGO (Laser Interferometric Gravitational Observatory), которая 14 сентября 2015 года впервые наблюдала возмущения пространства-времени.

Темы: Исследования, Космические исследования и открытия
Источник: «Лента.ру»
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Комментарии читателей
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13.03.2017, 12:16
Гость: пессимист

Ну а как тогда насчет доказанного наукой поглощения чёрными дырами других звезд и целых звездных систем?
13.03.2017, 11:47
Гость: XeX

"Черные дыры выдумка некоторых ученых."

Первого предложения вполне достаточно. Остальное - чистые фантазии.
13.03.2017, 11:03
Гость: Анатолий С

Черные дыры выдумка некоторых ученых. В самом деле это звезда, в которых идет синтез относительно тяжелых элементов, требующий большое количество энергии. Они поглощают энергию из окружающего пространства, сами никакой энергии не излучают, поэтому и не видимы
Аналогично планеты и пыль, в которых идет распад легких элементов. также поглощают окружающую энергию и образуют черную материю.
Все комментарии (4)
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