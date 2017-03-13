Ученые назвали число черных дыр в Млечном Пути

Ученые из Калифорнийского университета в Ирвине оценили число черных дыр в Млечном Пути.



Фото Alain r с сайта wikimedia.org

Всего в Млечном Пути специалисты насчитали несколько миллионов черных дыр, которые примерно в 30 раз тяжелее Солнца.

В рамках работы ученые использовали наблюдаемое соотношение между массой Галактики и звездной металличностью (содержанием элементов тяжелее гелия).

По словам авторов исследования, чем меньше галактика, тем больше в ней процент черных дыр, которые тяжелее Солнца в 50 раз. С другой стороны, доля черных дыр, которые тяжелее светила в 10 раз, велика в крупных звездных системах.

Также отмечается, что примерно 1% черных дыр представляют собой двойные системы. Именно они и представляют интерес для гравитационно-волновой обсерватории LIGO (Laser Interferometric Gravitational Observatory), которая 14 сентября 2015 года впервые наблюдала возмущения пространства-времени.