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NASA опубликовало первые снимки потенциально обитаемой инопланетной системы

17:23 13.03.2017

Агентство NASA опубликовало первые снимки и анимацию системы TRAPPIST-1, состоящую как минимум из семи экзопланет, размеры которых сопоставимы с Землей.


Изображение: NASA Ames / W. Stenzel

Предположительно, три из них могут быть пригодными для жизни, сообщается на сайте агентства.

На представленной анимации можно увидеть изменения в освещенности матрицы размером 11х11 пикселей, принадлежащей камере телескопа Kepler. Ролик был смонтирован из 60 снимков, сделанных в течение часа 22 февраля текущего года.

В центре анимации заметен красный карлик TRAPPIST-1, тогда как наличие вокруг него экзопланет ученые отслеживают по изменению яркости отдельных пикселей. Колебания освещенности в этом случае составляют примерно 1% и оцениваются специальными методами.

Звезда TRAPPIST-1 расположена на расстоянии 39,5 светового года от Солнца в созвездии Водолея.

Темы: Космические исследования и открытия, NASA
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Комментарии читателей
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13.03.2017, 21:47
Гость: кир

Лететь надо семьями. Вылетят с женами, а прилетят уже только прапрапрапрапрапра.........правнуки.
13.03.2017, 21:10
Гость: Николя

"... в центре анимации"
:)
Это 124-я серия "Звёздных войн"?...
13.03.2017, 20:48
Гость: И чё теперь?

Сдохнуть от счастья?
Все комментарии (7)
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