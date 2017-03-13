NASA опубликовало первые снимки потенциально обитаемой инопланетной системы

Агентство NASA опубликовало первые снимки и анимацию системы TRAPPIST-1, состоящую как минимум из семи экзопланет, размеры которых сопоставимы с Землей.



Изображение: NASA Ames / W. Stenzel

Предположительно, три из них могут быть пригодными для жизни, сообщается на сайте агентства.

На представленной анимации можно увидеть изменения в освещенности матрицы размером 11х11 пикселей, принадлежащей камере телескопа Kepler. Ролик был смонтирован из 60 снимков, сделанных в течение часа 22 февраля текущего года.

В центре анимации заметен красный карлик TRAPPIST-1, тогда как наличие вокруг него экзопланет ученые отслеживают по изменению яркости отдельных пикселей. Колебания освещенности в этом случае составляют примерно 1% и оцениваются специальными методами.

Звезда TRAPPIST-1 расположена на расстоянии 39,5 светового года от Солнца в созвездии Водолея.