В МГУ создан факультет космических исследований

В целях совершенствования подготовки кадров для космической отрасли по инициативе ректора академика В.А. Садовничего в Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова в 2017 году создан факультет космических исследований.

Виктор Антонович Садовничий: «МГУ - единственный в мире университет, который производит и запускает на орбиту свои спутники. Данные, полученные с помощью университетских спутников, безусловно, представляют научный интерес. Для корректной и эффективной обработки больших объемов этих данных привлекаются не только сотрудники, но и студенты, и аспиранты.

Россия в целом нуждается в подготовке высококвалифицированных специалистов для работы по освоению космического пространства. Президент поставил задачу освоения второй очереди космодрома “Восточный”, а для этого требуются, в том числе, и гражданские специалисты. Еще одно поручение Президента касается совместного с корпорацией Роскосмос нового масштабного проекта по созданию группировки спутников для мониторинга в реальном времени в околоземном пространстве радиационной обстановки, потенциально опасных объектов природного и техногенного происхождения, космического мусора, астероидов, метеоров и так далее.

Созданный факультет будет готовить специалистов, способных эффективно заниматься исследованиями в космической отрасли; даст новый толчок к развитию в университете всех областей знаний, которые так или иначе связаны с изучением космического пространства. Это - космическая медицина, биология, подготовка космонавтов к полету и их поведение в невесомости, изучение различных явлений в космосе, информационные технологии, и, конечно, создание новых приборов. Зачастую эти исследования лежат на стыке наук, поэтому к работе на новом факультете будут привлекаться ученые и преподаватели многих факультетов и институтов Московского университета.»

Студенты и аспиранты нового факультета уже во время учебы будут принимать непосредственное участие в фантастических проектах, связанных с многоразовыми космическими транспортными системами. Очевидно, что блестящие результаты, достигаемые в научно-технической области, существенно влияют и на социально-экономические и политические сферы деятельности, и на популярность космической отрасли в молодежной среде.

Первых магистрантов факультет космических исследований наберет уже к сентябрю 2017 года.