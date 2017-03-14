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Названа причина превращения древней Земли в ледяную пустыню

12:31 14.03.2017
Фото с сайта nasa.gov
Фото с сайта nasa.gov
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Американские геофизики назвали причину, по которой несколько сотен миллионов лет назад Земля оказалась почти полностью покрыта снегом.

Соответствующее исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters, кратко о нем сообщает Гарвардский университет.

По мнению ученых, причиной того, что 717 миллионов лет назад за примерно 100 тысяч лет большая часть Земли обледенела, явилась вулканическая активность на месте Франклинской магматической провинции, расположенной на территориях современных Аляски и Канады.

Извержения приводили к выбросу в тропопаузу (слой газовой оболочки между тропосферой и стратосферой, расположенный на высоте от 6 до 20 километров) диоксида серы и сероводорода. Эти соединения приводили к формированию в стратосфере сульфатных аэрозолей - капель, отражающих солнечный свет и таким образом снижающих нагрев нижележащих слоев атмосферы и поверхности планеты. Во время вулканической активности, по мнению авторов, это привело к снижению высоты тропопаузы.

Ученые замечают, что извержение вулкана Пинатубо на филиппинском острове Лусон, произошедшее в 1991 году, привело к выбросу в атмосферу десяти миллионов тонн серы, что в течение года снизило глобальную температуру примерно на 0,5 градуса Цельсия. Авторы также отмечают наличие петли обратной связи - усиление вулканической активности в древности, когда оледенение распространилось вплоть до территории современной Калифорнии, привело к еще более интенсивному отражению льдами солнечного света и следующему за этим еще более быстрому охлаждению планеты.

Ранее ученым было известно, что формирование Франклинской магматический провинции и первое глобальное оледенение неопротерозойской эры происходили примерно в одно и то же время. Проведенное исследование выявило возможную причинную взаимосвязь между явлениями.

Темы: Исследования, Научные исследования и открытия в мире
Источник: «Лента.ру»
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Комментарии читателей
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14.03.2017, 15:47
Algol - Солнце еще.

на 15-17% бвыло ярче и излучение мощней
14.03.2017, 15:39
Algol и это может

Считаеться все что не убивает нас - нас делает сильней
Применимо позже к морским сушествам - это и есть даже в прямом смысле.
При оледении как описаваеться - как раз убивало.
На вряд -ли потом такие существа бы появились . как панцирная рыба в 25 метров и Вид ихтозавров - который мог перекусить железнодорожный вагон и небольшой корабль. А уж о кальмарах...........
Что бы появились такие существа - нужно изначально были гены развития.
Они могли появится в тех условиях не подавления. т. е не в оледенении.
Про современое оледениние (30-10 000 оет назад) смотрите сами - измельсчали. хиищники и другие виды.
Кто-то скажет - давно это. Да ! но тогда и время текло для жизни очень медленно
Судя по интервалу впемени - на какие то изменения уходило не 1 млн -100 000 лет а 10 млн -100 млн. лет
Как раз к появлению таких существ.
Поэтому мы ставим подсомнение эту концепцию что оледенение вообще могло быть.
Есть порог подавления (выражение Ницше) сильней если давит , то мельчают.
А это оледенение.
14.03.2017, 14:57
Algol

Там была поздняя Гондвана омываемае водой . В этой гондване - уже большие "трещины" течения общего мирового океана стало более турбулетным.
Мы досконально не изучали период от 600 млн - до 1млрд лет назад иторию Земли. Изучали но не так гоубоко.
Но вот такое мнение.
Если и было "глобальное оледенение неопротерозойской эры" - в чем мы сомневаемся- то это так -же из за течений а не только из за этого.
Поэтму то сомневаемся что вообще это было оледенение.
Скорее наоборот влажней(душней) и жарче.
В неопротерозойской эре в этот период появилась жизнь - не ввиде скоплений белков а уже в виде самостоятельных организмов.
Так же сомневаемся потому что эти течение были более сильными поскольку как бы "трещины" Это и послужило потом толчком в эволюции к появлению самых сильных существ (когда -либо живщих на Земле) позже Это в морях .
Из за таких ранее течений. посильней те организмы могли выжить
Если ледник - то и не было -бы самых сильных существ. позже.
Человек из за оледенения - другое - там сознание. а не инстинкты
У существ - инстинкты только
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