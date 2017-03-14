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Ученые ТГУ усовершенствуют систему управления беспилотных автомобилей

10:44 14.03.2017

Аспирант радиофизического факультета Томского государственного университета Виктор Копьев разрабатывает формирователь импульсов для беспилотных автомобилей, с помощью которого система управления сможет «видеть» все объекты на расстоянии до 500 метров. У существующих аналогов дальность работы составляет всего 200 метров.


Лавинные S-диоды. Фото с сайта tsu.ru

Еще одним преимуществом системы является ее способность работать в туман и дождь.

- Системы технического зрения, установленные в настоящее время на беспилотных автомобилях, плохо «видят» в плохую погоду (дождь, снег, туман), а также при загрязнении датчика, так как их работа основана на оптических камерах и лидарах, - говорит Виктор Копьев. - Наш модуль работает в области СВЧ-диапазона, поэтому сможет эффективнее устанавливать расстояние до объекта при различных погодных условиях.

Формирователь импульсов создается на основе лавинного S-диода - полупроводникового прибора, обладателем патента на который является ТГУ. S-диод имеет малый размер, потребляет небольшое количество энергии и способен работать даже от батарейки.

По словам Копьева, в схемах импульсного питания беспилотных автомобилей ключевым элементом является транзистор или диод с накоплением заряда, а использование S-диода позволит улучшить технические параметры устройств. Генератор импульсов подает сигнал на антенну, которая посылает его на расстояние. Электромагнитная волна отражается от объектов и возвращается. Таким образом, автомобиль измеряет расстояние до объекта.

Потенциальными покупателями компактных модулей аспирант называет крупные концерны, в которых разрабатываются собственные системы автопилота: Google, TeslaMotors, «КАМАЗ» совместно с CognitiveTechnologies и другие.

Темы: Высокие технологии в России, Наука и технологии, Технические новинки, Технологии и решения
Источник: Томский государственный университет
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Комментарии читателей
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14.03.2017, 13:58
Гость: молодец Виктор Копьев

Конечно все это нужно, даже в полоумной России. Возможно придет другая власть и закончится пустая болтовня о том, что нам НУЖНО производить, а не проедать СССР и она начнет реально заниматься производством. Тогда это как раз и пригодиться. С нынешней ничего кроме новых схем налогообложения и деления не будет. Это уже ясно давно.
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