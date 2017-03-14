Ученые ТГУ усовершенствуют систему управления беспилотных автомобилей

Аспирант радиофизического факультета Томского государственного университета Виктор Копьев разрабатывает формирователь импульсов для беспилотных автомобилей, с помощью которого система управления сможет «видеть» все объекты на расстоянии до 500 метров. У существующих аналогов дальность работы составляет всего 200 метров.



Лавинные S-диоды. Фото с сайта tsu.ru

Еще одним преимуществом системы является ее способность работать в туман и дождь.

- Системы технического зрения, установленные в настоящее время на беспилотных автомобилях, плохо «видят» в плохую погоду (дождь, снег, туман), а также при загрязнении датчика, так как их работа основана на оптических камерах и лидарах, - говорит Виктор Копьев. - Наш модуль работает в области СВЧ-диапазона, поэтому сможет эффективнее устанавливать расстояние до объекта при различных погодных условиях.

Формирователь импульсов создается на основе лавинного S-диода - полупроводникового прибора, обладателем патента на который является ТГУ. S-диод имеет малый размер, потребляет небольшое количество энергии и способен работать даже от батарейки.

По словам Копьева, в схемах импульсного питания беспилотных автомобилей ключевым элементом является транзистор или диод с накоплением заряда, а использование S-диода позволит улучшить технические параметры устройств. Генератор импульсов подает сигнал на антенну, которая посылает его на расстояние. Электромагнитная волна отражается от объектов и возвращается. Таким образом, автомобиль измеряет расстояние до объекта.

Потенциальными покупателями компактных модулей аспирант называет крупные концерны, в которых разрабатываются собственные системы автопилота: Google, TeslaMotors, «КАМАЗ» совместно с CognitiveTechnologies и другие.