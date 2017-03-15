Опубликована подробная анимация гигантского торнадо

Специалисты центра инженерных и космических наук (Space Science and Engineering Center) создали модель одного из самых мощных торнадо за всю историю наблюдений, который прошел по городу Эль Рино в штате Оклахома 24 мая 2011 года.



Стоп-кадр из видео в YouTube

Модель была создана на основе метеорологических наблюдений реального смерча, а анимацию опубликовали на YouTube-канале UWSSEC.

Для визуализации процессов, которые происходят внутри вихря и его родительской суперъячейки (грозовое облако, внутри которого имеется крупный поток вращающегося воздуха), ученые использовали суперкомпьютер Blue Waters, которому на реконструкцию торнадо потребовалось три дня.