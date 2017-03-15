Найдена причина появления гигантских черных дыр

Группа астрофизиков из Великобритании, США и Финляндии нашла объяснение появлению гигантских черных дыр, масса которых составляет от миллионов до миллиардов солнечных масс.



Фото с сайта nasa.gov

По словам авторов работы, такие черные дыры могут образовываться внутри протогалактик в условиях прекращения звездообразования, сообщается в журнале Nature Astronomy.

Компьютерное моделирование показало, что для появления и роста сверхмассивных черных дыр необходимо, чтобы в протогалактике был дефицит молекулярного водорода, который служит материей для образования звезд, способных перетянуть материю на себя.

Ученые установили, что достаточное количество излучения Лимана-Вернера из соседних галактик может спровоцировать распад молекулярного водорода.

Излучение Лимана-Вернера состоит из фотонов, обладающих достаточной энергией, чтобы поглотивший ее молекулярный водород распался с образованием атомарного водорода.

Как показали проведенные расчеты, эти фотоны могут образовываться в галактиках со вспышкой звездообразования. Такая галактика должна находиться на подходящей дистанции от протогалактик, а бомбардировка фотонами должна происходить до того, как начнутся процессы сжатия межзвездного газа, которые приводят к появлению черных дыр.

Используя гидродинамическую модель, астрономы установили, что расстояние между галактикой со вспышкой звездообразования и протогалактикой должно составлять 200-300 парсек, а разница в их возрасте должна быть менее четырех миллионов лет.