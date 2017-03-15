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Найдена причина появления гигантских черных дыр

08:31 15.03.2017

Группа астрофизиков из Великобритании, США и Финляндии нашла объяснение появлению гигантских черных дыр, масса которых составляет от миллионов до миллиардов солнечных масс.


Фото с сайта nasa.gov

По словам авторов работы, такие черные дыры могут образовываться внутри протогалактик в условиях прекращения звездообразования, сообщается в журнале Nature Astronomy.

Компьютерное моделирование показало, что для появления и роста сверхмассивных черных дыр необходимо, чтобы в протогалактике был дефицит молекулярного водорода, который служит материей для образования звезд, способных перетянуть материю на себя.

Ученые установили, что достаточное количество излучения Лимана-Вернера из соседних галактик может спровоцировать распад молекулярного водорода.

Излучение Лимана-Вернера состоит из фотонов, обладающих достаточной энергией, чтобы поглотивший ее молекулярный водород распался с образованием атомарного водорода.

Как показали проведенные расчеты, эти фотоны могут образовываться в галактиках со вспышкой звездообразования. Такая галактика должна находиться на подходящей дистанции от протогалактик, а бомбардировка фотонами должна происходить до того, как начнутся процессы сжатия межзвездного газа, которые приводят к появлению черных дыр.

Используя гидродинамическую модель, астрономы установили, что расстояние между галактикой со вспышкой звездообразования и протогалактикой должно составлять 200-300 парсек, а разница в их возрасте должна быть менее четырех миллионов лет.

Темы: Гипотезы, открытия, Исследования, Космические исследования и открытия
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Комментарии читателей
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15.03.2017, 15:01
Гость: Муждрак

Тут денег на подержанную гравицапу не хватает, а они про чёрные дыры.
15.03.2017, 14:02
Гость: Algol

Там двоякий процесс
Мооут качнуться из образования протогалактик как в черные деры так и в квазары.
Почему7
Искать надо в тенденциях сисовых линий. А силовын линии от поцесса сжатия и расгирение вселенной. Где ответ?
Темная материя с реликтовым излучением как побочного продукта!
15.03.2017, 13:42
Гость: q

Не Лиман, а Лайман, неучи!
Все комментарии (9)
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