У космодромов Байконур и Восточный появились собственные сайты

Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры запустил сайты космодромов Байконур и Восточный для расширения информации о работе объектов.



Скриншот сайта vostok.russian.space

Информация будет доступна на сайтах baikonur.russian.space и vostok.russian.space. Она адресована журналистам, специалистам, партнерам и всем, кто интересуется данной отраслью, сообщает пресс-служба ЦЭНКИ.

На обоих сайтах будет размещаться самая актуальная информация о космодромах, пусковых услугах, новостях и перспективах развития.

На сайте космодрома Восточный пользователи смогут познакомиться с историей создания первого гражданского космодрома современной России, города Циолковский и Амурской области, а посетители сайта Байконура смогут посмотреть 3D версию музея космодрома.