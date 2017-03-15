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Опубликована карта мощнейших супервулканов Земли

15:57 15.03.2017

Согласно исследованиям, за последние 2,5 миллиарда лет на Земле произошло 15 извержений супервулканов


Изображение Richard Ernst с сайта nature.com

Международный коллектив геофизиков, включающий специалистов из Томска (Россия), представил карту наиболее крупных из когда-либо действующих на Земле супервулканов. Об этом сообщает Nature News.

На планете, согласно исследованиям ученых, за последние 2,5 миллиарда лет произошло 15 извержений супервулканов, которые привели к формированию такого же числа крупных трапповых провинций.

Самая древняя такая провинция возникла примерно 2,42 миллиарда лет назад на юго-западе современной Австралии, а самая молодая - примерно 17 миллионов лет назад на западе Северной Америки, где в настоящее время находится Йеллоустонский вулкан.

Супервулкан отличается от вулкана тем, что его извержение приведит к глобальным климатическим изменениям. Последние связаны с огромными выбросами материи из литосферы и мантии, более триллиона тонн, в окружающее пространство. Эти вещества, попадая в атмосферу, изменяют ее химический состав и блокируют доступ солнечного света, а на поверхности планеты создаются так называемые магматические траппы (типичный пример - плато Путорана в Сибири).

Одно из самых крупных подобных событий произошло 252 миллиона лет назад в районе современного Норильска, что спровоцировало великое пермское вымирание.

Темы: Исследования, Научные исследования и открытия в мире
Источник: «Лента.ру»
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Комментарии читателей
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15.03.2017, 19:22
Непонятно

плато Путорана или Норильск. Чего вы напутали.
15.03.2017, 19:00
Андрей

На карте не указан супервулкан Кампи Флегрей который 39 тысяч лет назад погубил популяцию неандертальцев. Кампи Флегрей находится возле Неаполя, его извержение погубит не только Италию, но и весь Евросоюз. Нам тоже достанется.
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