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Сотрудник Apple рассказал о секретной машине для ремонта iPhone

09:42 16.03.2017

Один из бывших сотрудников Apple опубликовал снимки устройства под названием «Машина для калибровки iPhone».


Фото с сайта motherboard.vice.com

Прибор используется для обслуживания аппаратов компании прямо в магазине Apple Store, пишет Motherboard.

«Машина для калибровки iPhone» установлена в каждом магазине компании, но о ее существовании знают единицы. Источник рассказал, что использование этих устройств началось после выхода iPhone 5s.

«Это был большой неуклюжий аппарат, который выглядел так, словно его собрали на заднем дворе», - рассказал бывший сотрудник техподдержки Apple Genius. По его словам, перед установкой смартфона приходилось настраивать машину в течение получаса, а внутри находилась опасная жидкость, для работы с которой нужно было одевать перчатки.

Устройство может осуществлять калибровку камеры и дисплея, а также чинить сканер отпечатков пальцев Touch ID. Подобная возможность недоступна сторонним сервисам. Таким образом компания монополизировала некоторые виды ремонта iPhone.

Темы: Apple, iPhone
Источник: «Лента.ру»
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Комментарии читателей
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16.03.2017, 11:45
мем

Бред какой-то..., что там, наноботы что-ли - нет еще на планете таких технологий.
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