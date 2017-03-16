]]> ]]>
Главная Наука и техника Новости

Новая керамическая броня позволит уменьшить вес самолетов и спутников

16:46 16.03.2017

Ученые Томского государственного университета разработали специализированное покрытие, благодаря которому на 30 и более процентов можно уменьшить вес летательных аппаратов.


Фото с сайта tsu.ru

Коллектив химиков предложил использовать для производства деталей летательных аппаратов магниевые сплавы со специальным керамическим покрытием.

Созданная технология не имеет в России аналогов и позволит снизить расходы на запуск и эксплуатацию аэрокосмической техники.

По словам профессора ХФ ТГУ Анатолия Мамаева, сейчас обычно используются сплавы на основе алюминия, но его плотность составляет 2,7 кг\куб.дм, а магния - 1,3-1,7 кг\куб.дм, то есть вес второго почти в два раза меньше. К сожалению, магний - непрочный материал, сам по себе он не применяется, однако его можно применять вместе со специальными покрытиями, которые обеспечат высокую износостойкость и необходимую твердость деталей из магниевых сплавов.

Научная группа профессора Мамаева уже более 20 лет занимается созданием неметаллических неорганических покрытий на границе двух сред – металлов или металла и жидкости. Под воздействием высокоэнергетического потока (плазмы) химические связи на границах разрываются, и синтезируется новое вещество с уникальными свойствами. Полученные наноструктурные покрытия не относятся ни к металлическим, ни к полимерным, это оксидные, карбидные или нитридные соединения. Срастаясь с поверхностью одной из сред, они становятся своеобразной броней для металлического изделия - не отслаиваются, имеют очень высокую прочность при деформации и термостойкость.

Созданная учеными технология позволяет изменять функциональные свойства материалов и получать покрытия с заданными свойствами, которые могут применяться не только в космонавтике и авиации, но и в автомобилестроении, строительстве. Высокие температуропроводность и электрическое сопротивление делают их особо ценными и для электроники, покрытия с низкой теплопроводностью интересны как теплоизоляторы.

Темы: Наука и технологии, Технологии и решения
Источник: Томский государственный университет
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.