Новая керамическая броня позволит уменьшить вес самолетов и спутников

Ученые Томского государственного университета разработали специализированное покрытие, благодаря которому на 30 и более процентов можно уменьшить вес летательных аппаратов.



Фото с сайта tsu.ru

Коллектив химиков предложил использовать для производства деталей летательных аппаратов магниевые сплавы со специальным керамическим покрытием.

Созданная технология не имеет в России аналогов и позволит снизить расходы на запуск и эксплуатацию аэрокосмической техники.

По словам профессора ХФ ТГУ Анатолия Мамаева, сейчас обычно используются сплавы на основе алюминия, но его плотность составляет 2,7 кг\куб.дм, а магния - 1,3-1,7 кг\куб.дм, то есть вес второго почти в два раза меньше. К сожалению, магний - непрочный материал, сам по себе он не применяется, однако его можно применять вместе со специальными покрытиями, которые обеспечат высокую износостойкость и необходимую твердость деталей из магниевых сплавов.

Научная группа профессора Мамаева уже более 20 лет занимается созданием неметаллических неорганических покрытий на границе двух сред – металлов или металла и жидкости. Под воздействием высокоэнергетического потока (плазмы) химические связи на границах разрываются, и синтезируется новое вещество с уникальными свойствами. Полученные наноструктурные покрытия не относятся ни к металлическим, ни к полимерным, это оксидные, карбидные или нитридные соединения. Срастаясь с поверхностью одной из сред, они становятся своеобразной броней для металлического изделия - не отслаиваются, имеют очень высокую прочность при деформации и термостойкость.

Созданная учеными технология позволяет изменять функциональные свойства материалов и получать покрытия с заданными свойствами, которые могут применяться не только в космонавтике и авиации, но и в автомобилестроении, строительстве. Высокие температуропроводность и электрическое сопротивление делают их особо ценными и для электроники, покрытия с низкой теплопроводностью интересны как теплоизоляторы.