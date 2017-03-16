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США рассекретили сотни видео об испытаниях ядерного оружия

14:45 16.03.2017

Физик Грег Сприггс из Ливерморской национальной лаборатории имени Эрнеста Лоуренса Министерства энергетики США опубликовал сотни рассекреченных роликов испытаний ядерного оружия в атмосфере.


Стоп-кадр из видео в YouTube

По информации Business Insider, группа экспертов во главе со Сприггсом восстановила часть пленок атмосферных ядерных испытаний, которые проводились в США в 1945-1962 годах.

В настоящее время в распоряжении специалистов находится порядка 6500 роликов. Из них оцифровано примерно 4200, а еще 750 - рассекречены.

Напомним, в 1945-1962 годах США провели 210 ядерных испытаний в атмосфере. Это было зафиксировано в примерно 10 тысячах видеозаписях, большинство из которых оказались распределенными по секретным хранилищам.

Команда экспертов потратила 5 лет на то, чтобы собрать их в лаборатории. На поиск и оцифровку оставшихся 3500 роликов у команды Сприггса должно уйти еще около 2 лет. 

Темы: США, Видео ролики, Военные технологии
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