США рассекретили сотни видео об испытаниях ядерного оружия

Физик Грег Сприггс из Ливерморской национальной лаборатории имени Эрнеста Лоуренса Министерства энергетики США опубликовал сотни рассекреченных роликов испытаний ядерного оружия в атмосфере.



Стоп-кадр из видео в YouTube

По информации Business Insider, группа экспертов во главе со Сприггсом восстановила часть пленок атмосферных ядерных испытаний, которые проводились в США в 1945-1962 годах.

В настоящее время в распоряжении специалистов находится порядка 6500 роликов. Из них оцифровано примерно 4200, а еще 750 - рассекречены.

Напомним, в 1945-1962 годах США провели 210 ядерных испытаний в атмосфере. Это было зафиксировано в примерно 10 тысячах видеозаписях, большинство из которых оказались распределенными по секретным хранилищам.

Команда экспертов потратила 5 лет на то, чтобы собрать их в лаборатории. На поиск и оцифровку оставшихся 3500 роликов у команды Сприггса должно уйти еще около 2 лет.