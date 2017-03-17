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Уфологи обнаружили инопланетную базу на снимке Луны

12:45 17.03.2017

На фотографии Луны, сделанной зондом LRO, сторонники конспирологических теорий из группы SecureTeam10 обнаружили объект круглой формы, который, по их мнению, является инопланетной базой.


Стоп-кадр из видео в YouTube

Серия снимков, считают уфологи, указывает на то, что на Луне обитают пришельцы, а живут они на базах, некоторые из которых являются передвижными. Также утверждается, что отдельные базы способны летать и в прошлом уже были обнаружены в космосе.

NASA и другие космические агентства знают об этих базах, отмечают уфологи, но намеренно скрывают информацию о них в собственных интересах. 

Темы: Видео ролики, Интересные факты в мире науки
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Комментарии читателей
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17.03.2017, 19:05
Из анекдотов

Да я вообще телевизору не верю.
Вот вчера показывали, как голый губернатор Калифорнии по джунглям гонялся за инопланетянином.
17.03.2017, 15:54
Кот Мурр

Это Обама нагадил!
17.03.2017, 15:36
Algol

Метеорит упал с полужидким ядром - давление и выброс - потом застыл
А отпечатки правильной формы - - кристаллы твердых веществ - эти скопления повторят структуру вкрпления в самом метеорите.
Все комментарии (5)
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