Уфологи обнаружили инопланетную базу на снимке Луны
На фотографии Луны, сделанной зондом LRO, сторонники конспирологических теорий из группы SecureTeam10 обнаружили объект круглой формы, который, по их мнению, является инопланетной базой.
Стоп-кадр из видео в YouTube
Серия снимков, считают уфологи, указывает на то, что на Луне обитают пришельцы, а живут они на базах, некоторые из которых являются передвижными. Также утверждается, что отдельные базы способны летать и в прошлом уже были обнаружены в космосе.
NASA и другие космические агентства знают об этих базах, отмечают уфологи, но намеренно скрывают информацию о них в собственных интересах.