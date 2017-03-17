Ученые обнаружили древнейший участок земной коры

Группа геофизиков обнаружила древнейший участок литосферы, находящийся на поверхности Земли.



Канадский щит (обозначен красным). Изображение с сайта wikimedia.org

Данный приповерхностный участок расположен на территории Канадского щита, который занимает северную половину Северо-Американской платформы (в том числе Гренландию), сообщается в журнале Science.

Обнаруженные образцы содержат компоненты, возраст которых оценивается учеными в 4,2 миллиарда лет, а это означает, что сформировались они спустя 200 миллионов лет после рождения нашей планеты.

Такие выводы были сделаны после проведения датировки изотопов самария и неодима в гранитных породах, обнаруженных на территории Канадского щита.

По словам авторов работы, исследованные образцы представляют собой фрагменты одной из древнейших частей литосферы, сохранившихся с момента ее формирования. Данные материалы должны помочь ученым прояснить историю древней Земли.