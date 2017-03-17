Физики МГУ работают над созданием квантового телефона

Ученые физического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова работают над созданием «квантового телефона» - устройства, обеспечивающего прямой квантовый канал обмена информации между абонентами.



Лаборатория квантовых оптических технологий физического факультета МГУ. Фото с сайта msu.ru

В лаборатории квантовых оптических технологий физического факультета МГУ успешно ведутся исследования в области квантовых вычислений и квантовой связи.

Квантовые технологии позволяют реализовать принципы абсолютно защищенной квантовой сети, они могут широко применяться в сфере безопасности и для обеспечения защиты банковских операций от взлома и мошенничества. Разговор с помощью такого устройства будет абсолютно защищенным от возможного перехвата или «подслушивания».

«Практическая ценность данных работ состоит в том, что два (или более) абонента могут разговаривать или обмениваться сообщениями так, что гарантированно, их никто не сможет подслушать», - рассказал руководитель проекта, профессор кафедры квантовой электроники физического факультета МГУ Сергей Павлович Кулик.

Абсолютную защищенность обеспечивает разработанное физиками МГУ оборудование, обеспечивающее распределение симметричных криптографических ключей по квантовому каналу в автоматическом режиме при подключении к действующим волоконно-оптическим линиям. «Телефоны должны быть дополнительно соединены оптоволокном, по которому передаются квантовые состояния света. Именно из этих состояний и вырабатываются секретные ключи, которыми шифруется оцифрованный сигнал человеческой речи», - добавил ученый.

Создание «квантового телефона» - первый этап проекта по созданию первой в России университетской квантовой сети. Проект включен в Программу развития Московского университета.