В Сети появилась фотография таинственной новинки от Apple‍

В Сети появились изображения необычного беспроводного устройства от компании Apple.



Фото с сайта businessinsider.com

Устройство было зарегистрировано Федеральной комиссией по связи США в 2016 году. Предположительно, это составные части «умного замка».

Гаджет будет устанавливаться на дверь и получит несколько функций. По мнению некоторых специалистов, «умный замок» разрабатывается Apple исключительно для корпоративного использования в строящемся кампусе Apple Park.