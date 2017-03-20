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В Сети появилась фотография таинственной новинки от Apple‍

16:32 20.03.2017

В Сети появились изображения необычного беспроводного устройства от компании Apple.


Фото с сайта businessinsider.com

Устройство было зарегистрировано Федеральной комиссией по связи США в 2016 году. Предположительно, это составные части «умного замка».

Гаджет будет устанавливаться на дверь и получит несколько функций. По мнению некоторых специалистов, «умный замок» разрабатывается Apple исключительно для корпоративного использования в строящемся кампусе Apple Park.

Темы: Гаджеты, Apple, Гаджеты, Технические новинки
Источник: Business Insider
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