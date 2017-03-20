В Сети появилась фотография таинственной новинки от Apple
В Сети появились изображения необычного беспроводного устройства от компании Apple.
Фото с сайта businessinsider.com
Устройство было зарегистрировано Федеральной комиссией по связи США в 2016 году. Предположительно, это составные части «умного замка».
Гаджет будет устанавливаться на дверь и получит несколько функций. По мнению некоторых специалистов, «умный замок» разрабатывается Apple исключительно для корпоративного использования в строящемся кампусе Apple Park.
Источник: Business Insider