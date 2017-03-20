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Лесам Сибири угрожает уничтожение

15:33 20.03.2017

Хвойные леса Сибири подверглись натиску сибирского шелкопряда.


Фото с сайта tsu.ru

По мнению биологов вуза, летом 2017 года вспышка размножения может достигнуть своего пика. Высокий снежный покров, который установился в Томской области в текущем сезоне, помогает шелкопряду благополучно перенести зимовку. Переломить ситуацию и взять ее под контроль можно за счет организации постоянного мониторинга и разработки новых инструментов борьбы с опасным лесным вредителем.

- Сибирский шелкопряд (коконопряд) относится к тем насекомым, которые периодически дают вспышки размножения, – говорит сотрудник кафедры зоологии беспозвоночных животных Биологического института ТГУ Ольга Конусова. – У шелкопряда эти циклы могут составлять от 11,5 до 16-17 лет. Обычно развитие одного поколения насекомого развитие длится два года, но когда внешние факторы складываются благоприятно, этот срок может сократиться вдвое, что значительно усугубляет ситуацию.

По словам ученых БИ, свой вклад в развитие панзональной вспышки, охватившей многие регионы Сибири, внесли климатические особенности последних лет. Аномально жаркое лето 2012 года, «мягкие» зимы, теплая весна и сухое жаркое лето 2016 года привели к тому, что шелкопряд перешел на ускоренный цикл воспроизведения. В 2017 году после успешной зимовки его распространение может выйти на пик. Помимо прямой угрозы, это несет еще и косвенные риски.

После уничтожения хвои, которую поедают гусеницы шелкопряда, деревья быстро становятся жертвами стволовых вредителей и окончательно погибают. Наличие сухостоя в разы повышает пожароопасную ситуацию в лесах. По словам ученых, подобная массовая вспышка в Сибири была отмечена в 50-е годы. Большинство лесных массивов, пострадавших от шелкопряда, не восстановились до сих пор.

- Решение проблемы нужно разделить на две части - это экстренные меры и мероприятия, рассчитанные на долгосрочную перспективу, - говорит заведующий кафедрой сельскохозяйственной биологии БИ ТГУ Андрей Бабенко. - К экстренным мерам относится обработка химическими и биопрепаратами, но ни одно средство защиты не может поражать насекомых на 100 процентов. К примеру, бактериальный препарат «Лепидоцид СК», безвредный для окружающей среды, действует при температуре от + 18 градусов и выше.

В качестве научно-исследовательского эксперимента ученые рассматривают вживление хвойным деревьям генома бактерий Bacillus thuringiensis, которое могут осуществить ученые кафедры физиологии растений и биотехнологий БИ ТГУ. Подобный опыт был проведен в Китае около 20 лет назад, где вывели генномодифицированные саженцы тополя, устойчивые к насекомым. Выработка токсина, которая происходит в листьях дерева, сделала их непригодными для питания лесного вредителя.

Темы: Сибирь, Исследования
Источник: «Наука и технологии России»
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Комментарии читателей
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20.03.2017, 17:55
Гость: А учебник читать не пробовали?

В 1950х годах профессор Иркутского университета Евгений Васильевич Талалаев раазаботал дендробациллин - бактериологическое оружие против сибирского шелкопряда, известное как бацилла Талалаева.
Препарат безвредный для теплокровных животных, действует через год после применения, убивая личинки шелкопряда во время зимовки.

Заводы микробиологической промышленности СССР вырабатывали сотни тонн препарата в год. Такой вот образец успеха Российской науки.

Препарат производится и сейчас, но, похоже, нет достаточно грамотных людей в лесном хозяйстве.
20.03.2017, 17:53
Гость: Татьяна Алексеевна

А сухостой-то в несколько раз ДОРОЖЕ,чем живое дерево.Шелкопряд,значицца...И по заднице кому-то за такие кренделя и новости? И за то,что пригляд за лесом хреновый.
20.03.2017, 17:46
Гость: Евгений В

На моих глазах очень сильно изменился климат Сибири. Особенно после строительства каскада "самых мощных" гидроэлектростанций. Когда я приехал в Красноярский край морозы доходили в отдельных местах до 55 градусов, в эту зиму даже 35 градусов ночью меньше недели были, обычно 5-10 градусов, ночью 15-20. А еще ведутся вырубки леса со всеми возможными нарушениями, какие только можно придумать: мусор ни кто не убирает, дороги становятся полностью уничтоженными, посадки молодняка на месте вырубок не производятся. В тайге очень редки стали даже рябчики. В этом году только раз видел снигиря.
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