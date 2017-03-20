Лесам Сибири угрожает уничтожение

Хвойные леса Сибири подверглись натиску сибирского шелкопряда.



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По мнению биологов вуза, летом 2017 года вспышка размножения может достигнуть своего пика. Высокий снежный покров, который установился в Томской области в текущем сезоне, помогает шелкопряду благополучно перенести зимовку. Переломить ситуацию и взять ее под контроль можно за счет организации постоянного мониторинга и разработки новых инструментов борьбы с опасным лесным вредителем.

- Сибирский шелкопряд (коконопряд) относится к тем насекомым, которые периодически дают вспышки размножения, – говорит сотрудник кафедры зоологии беспозвоночных животных Биологического института ТГУ Ольга Конусова. – У шелкопряда эти циклы могут составлять от 11,5 до 16-17 лет. Обычно развитие одного поколения насекомого развитие длится два года, но когда внешние факторы складываются благоприятно, этот срок может сократиться вдвое, что значительно усугубляет ситуацию.

По словам ученых БИ, свой вклад в развитие панзональной вспышки, охватившей многие регионы Сибири, внесли климатические особенности последних лет. Аномально жаркое лето 2012 года, «мягкие» зимы, теплая весна и сухое жаркое лето 2016 года привели к тому, что шелкопряд перешел на ускоренный цикл воспроизведения. В 2017 году после успешной зимовки его распространение может выйти на пик. Помимо прямой угрозы, это несет еще и косвенные риски.

После уничтожения хвои, которую поедают гусеницы шелкопряда, деревья быстро становятся жертвами стволовых вредителей и окончательно погибают. Наличие сухостоя в разы повышает пожароопасную ситуацию в лесах. По словам ученых, подобная массовая вспышка в Сибири была отмечена в 50-е годы. Большинство лесных массивов, пострадавших от шелкопряда, не восстановились до сих пор.

- Решение проблемы нужно разделить на две части - это экстренные меры и мероприятия, рассчитанные на долгосрочную перспективу, - говорит заведующий кафедрой сельскохозяйственной биологии БИ ТГУ Андрей Бабенко. - К экстренным мерам относится обработка химическими и биопрепаратами, но ни одно средство защиты не может поражать насекомых на 100 процентов. К примеру, бактериальный препарат «Лепидоцид СК», безвредный для окружающей среды, действует при температуре от + 18 градусов и выше.

В качестве научно-исследовательского эксперимента ученые рассматривают вживление хвойным деревьям генома бактерий Bacillus thuringiensis, которое могут осуществить ученые кафедры физиологии растений и биотехнологий БИ ТГУ. Подобный опыт был проведен в Китае около 20 лет назад, где вывели генномодифицированные саженцы тополя, устойчивые к насекомым. Выработка токсина, которая происходит в листьях дерева, сделала их непригодными для питания лесного вредителя.