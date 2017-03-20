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В дне реки в Китае обнаружен древний клад

11:04 20.03.2017
Место слияния рек Янцзы и Миньцзян. Фото с сайта wikimedia.org
Место слияния рек Янцзы и Миньцзян. Фото с сайта wikimedia.org
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На дне реки в провинции Сычуань археологи обнаружили клад из 10 тысяч золотых, серебряных и бронзовых предметов, возраст которых составляет более 300 лет.

Среди находок имеются монеты, различные ювелирные изделия, а также железные мечи, ножи и пики, сообщает «Синьхуа».

Специалисты отмечают, что найденные предметы прекрасно сохранились и на них можно разглядеть различные надписи и гравировку.

Предположительно, данные сокровища были утеряны в 1646 году во время бегства на юг вождя крестьянского восстания Чжан Сяньчжуна, которого преследовали разбившие его перед этим в битве войска пришедшей перед этим к власти в Китае династии Цин.

По некоторым данным, при переправе утонуло не менее тысячи лодок с ценностями. 

Темы: Археология, Исследования, Научные исследования и открытия в мире
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