Раков-отшельников наделили «раковинами» в форме современных зданий
Японская художница Аки Иномата представила новый арт-проект, в рамках которого она наделила раков-отшельников прозрачными «раковинами», выполненными в форме современных зданий.
Стоп-кадр из видео в YouTube
Искусственные дома Аки Иномата создает при помощи 3D-печати.
Как известно, в естественной среде обитания раки-отшельники, как правило, используют в качестве передвижного жилища пустые раковины брюхоногих моллюсков, за что и получили свое название.