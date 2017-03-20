Раков-отшельников наделили «раковинами» в форме современных зданий

Японская художница Аки Иномата представила новый арт-проект, в рамках которого она наделила раков-отшельников прозрачными «раковинами», выполненными в форме современных зданий.



Стоп-кадр из видео в YouTube

Искусственные дома Аки Иномата создает при помощи 3D-печати.

Как известно, в естественной среде обитания раки-отшельники, как правило, используют в качестве передвижного жилища пустые раковины брюхоногих моллюсков, за что и получили свое название.