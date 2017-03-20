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Раков-отшельников наделили «раковинами» в форме современных зданий

11:39 20.03.2017

Японская художница Аки Иномата представила новый арт-проект, в рамках которого она наделила раков-отшельников прозрачными «раковинами», выполненными в форме современных зданий.


Стоп-кадр из видео в YouTube

Искусственные дома Аки Иномата создает при помощи 3D-печати.

Как известно, в естественной среде обитания раки-отшельники, как правило, используют в качестве передвижного жилища пустые раковины брюхоногих моллюсков, за что и получили свое название.

Темы: Видео ролики
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