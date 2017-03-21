Корейский портал раскрыл дизайн нового iPhone

Смартфон iPhone 8, который должен быть представлен осенью текущего года, внешне мало чем будет отличаться от оригинального iPhone.



Фото с сайта etnews.com

Об этом сообщает портал ET News со ссылкой на анонимный источник.

По данным инсайдера, устройство получит «каплевидный дизайн» (задняя панель и боковые грани будут более скругленными, чем у нынешних iPhone). Предположительно, таким образом Apple попытается воссоздать дизайн самого первого iPhone, который был представлен 10 лет назад.

Также отмечается, что задняя крышка нового iPhone будет выполнена из стекла, закругленного по всем четырем сторонам.

Ранее в Сети появлялась информация о том, что iPhone 8 получит 5,8-дюймовый OLED-дисплей, но основная область дисплея составит 5,15 дюйма. Остальное пространство под экраном отведено для «функциональной зоны», на которой расположены виртуальные кнопки и сканер отпечатков пальцев.