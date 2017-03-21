NASA опубликовало изображения убегающих звезд

Международный коллектив астрономов обнаружил три беглые звезды.



Фото с сайта nasa.gov

Соответствующее исследование направлено на публикацию в Astrophysical Journal Letters, снимки светил доступны на сайте NASA.

Три звезды примерно 540 лет назад располагались недалеко от центра туманности Ориона на расстоянии 1,3 тысячи световых лет от Земли. Светила были выброшены гравитационными силами из звездного скопления.

Две звезды, двигающиеся с аномально высокими скоростями (примерно в 30 раз превышающими обычные для светил скорости) в противоположных направлениях, были обнаружены еще в прошлом веке.

Ученые нашли третье светило, что позволило объяснить наблюдаемое движение двух первых звезд. Для этого астрономы использовали компьютерное моделирование (оно позволило отследить источник, откуда светила начали разлетаться), а также данные, полученные с космического телескопа Hubble.



Фото с сайта nasa.gov

Ученые планируют продолжить наблюдения за беглыми звездами в туманности Ориона при помощи телескопа Webb. Астрономы надеются обнаружить новые светила, двигающиеся с аномально высокими скоростями.