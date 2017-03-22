22 марта 1995 года завершился рекордный космический полет Валерия Полякова

22 марта 1995 года завершился рекордный по продолжительности космический полет врача-космонавта-исследователя Валерия Полякова, который он совершил на корабле «Союз ТМ-18» и орбитальном комплексе «Мир».



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Эта рискованная во всех отношениях экспедиция состоялась по инициативе самого Валерия Полякова. Его космический полет начался 8 января 1994 года и длился 437 суток 18 часов - абсолютный рекорд продолжительности работы в космосе за один полет, который не превзойден до сих пор.

Это был второй полет в карьере космонавта, и он уже понимал, с какими сложностями придется столкнуться. Главной задачей Валерия Полякова было доказать, что при должном медицинском обеспечении и программе физической подготовки человек способен работать в условиях невесомости и противостоять негативным космическим факторам в течение даже такой сверхдлительной экспедиции.

Космонавт по профессии и врач по призванию Валерий Поляков на себе отрабатывал новые методы медицинского обеспечения длительных экспедиций. Находясь на станции «Мир», врач-космонавт следовал программе, разработанной учеными Института медико-биологических проблем. Работе на орбите способствовала специальная медико-биологическая лаборатория, которая позволяла не только проводить научные эксперименты, но и профилактические мероприятия, направленные на поддержание физической активности. Космонавт регулярно выполнял интенсивные медицинские упражнения, носил специальные костюмы «Пингвин» и «Чибис», принимал ультрафиолетовые ванны, соблюдал специальный рацион питания.

Очень важен был момент возвращения космонавта домой, а именно период послеполетной реабилитации. Валерий Владимирович на себе испытал и доказал эффективность программы поддержания здоровья космонавтов в длительном полете и послеполетной реабилитации. Пролетав полтора года в невесомости, врач- космонавт не только очень быстро приспособился к земной силе тяжести, но и продолжил активно трудиться, занимаясь медицинским обеспечением экипажей МКС.

За время полета Полякова в 1994-1995 годах орбитальный комплекс «Мир» преодолел расстояние в 280 миллионов километров. Этого при определенных условиях вполне хватило бы для экспедиции на Марс.

Далеко не все смогли поверить в то, что российский космонавт по собственной воле отправился в столь длительную экспедицию. Некоторые даже предположили, что Валерия Полякова просто «забыли» на станции «Мир», и он получил непоправимый вред здоровью из-за космического излучения.

Юрий Коптев, возглавлявший Российское космическое агентство в 90-е годы прошлого века, назвал это заявление «явной глупостью», да и сам Валерий Поляков заверил, что не испытал отрицательных последствий для здоровья. Конечно же такой результат стал возможным, благодаря научно обоснованной программе тренировок и медицинского обеспечения. Но к сожалению, даже хорошая физическая подготовка и совершенные медицинские методики не могут защитить организм человека от космической радиации. Поэтому доказанный Поляковым факт того, что космонавт способен выдержать длительный полет на Марс, должен быть подкреплен техническими решениями по защите космического корабля.