]]> ]]>
Главная Наука и техника Новости

Земле предрекли столкновение с Марсом

10:27 22.03.2017
Фото с сайта nasa.gov
Фото с сайта nasa.gov
Материалы по теме:

Геофизик Стивен Мейерс из Висконсинского университета в Мадисоне (США) допустил столкновение Земли и Марса через миллиарды лет.

Мейерс и его коллеги пришли к выводу, что Солнечная система является хаотической системой, то есть ее поведение чувствительно к изменению начальных условий. В данном случае это означает, что даже небольшие изменения кеплеровых элементов орбиты планеты могут спровоцировать через большой промежуток времени крупные изменения в динамике всей системы, сообщает Scientific American.

Ученым удалось найти следы хаотических процессов в Солнечной системе. Для этого специалисты при помощи геологических данных отследили за изменениями светового потока, падающего на планету. Колебания энергии, в свою очередь, вызваны изменением элементов орбиты планеты и приводят к климатическим сдвигам.

Ученым было известно, что последние 50 миллионов лет орбита Земли немного меняла свою форму с периодичностью 2,4 миллиона лет. Примерно с такой же регулярностью отмечались и изменения климата. Однако датировка образцов, найденных в Колорадо, показала, что примерно 85 миллионов лет назад периодичность составляла 1,2 миллиона лет.

Темы: Гипотезы, открытия, Космические исследования и открытия
Источник: «Лента.ру»
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
22.03.2017, 11:57
Андрей

Человечеству нет никакого смысла заглядывать в будущее на миллиарды лет вперед - люди, как вид, вымрут гораздо быстрее.
22.03.2017, 11:46
Отец

Бездельники- Интересно, сколько времени ещё Трамп собирается их кормить.
22.03.2017, 11:18
Шкотов

Зачем тиражировать подобную хрень ? Околонаучных провокаций нынче столько, что никакая газета не вместит.
Все комментарии (5)
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.