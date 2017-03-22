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На стройке Крымского моста обнаружена голова античного божества

12:12 22.03.2017
Фото с сайта most.life
Фото с сайта most.life
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При проведении подводных раскопок скопления древней керамики в Керченской бухте у мыса Ак-Бурун был обнаружен крупный фрагмент терракотовой скульптуры в форме головы мужчины.

Предположительно, артефакт представляет собой часть бюста или фрагмент терракотовой статуи, изображавшей древнегреческое божество, сообщает инфоцентр «Крымский мост».

По словам специалистов, находка уникальна для Северного Причерноморья, найти ее аналоги пока не удалось. Предполагается, что терракотовая голова была изготовлена в Малой Азии в V веке до нашей эры.

Напомним, систематическое археологическое изучение «керамического поля» у мыса Ак-Бурун началось на этапе проектирования Крымского моста. За два года были выполнены крупномасштабные подводные раскопки на заданных участках дна, а на поверхность поднято свыше 60 тысяч находок. В основном это крупные фрагменты керамических сосудов, изготовленных в Средиземноморье и Малой Азии.

Темы: Исследования, Научные исследования и открытия в России
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Комментарии читателей
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22.03.2017, 20:29
Ха-ха-ха!

А при совке, поди, партбилет носил, и говорил, что Бога нет, а есть только исторический материализьм?
22.03.2017, 20:10
А

Греческое божество в Крыму??? Откуда??? Крым это Россия.....
22.03.2017, 19:39
Гость

Вообще, если это действительно настоящий артефакт в виде статуи какого-нибудь языческого "божества", то это плохо. Все языческие "боги" - кровавые по своей сути. Это значит, что и это "божество" захочет жертвоприношений. Хотя пока трудно сказать насколько оно сильно. Или дело ограничиться терактами, или будет полноценная война в Крыму. В любом случае это знак...
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