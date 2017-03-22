На стройке Крымского моста обнаружена голова античного божества

При проведении подводных раскопок скопления древней керамики в Керченской бухте у мыса Ак-Бурун был обнаружен крупный фрагмент терракотовой скульптуры в форме головы мужчины.

Предположительно, артефакт представляет собой часть бюста или фрагмент терракотовой статуи, изображавшей древнегреческое божество, сообщает инфоцентр «Крымский мост».

По словам специалистов, находка уникальна для Северного Причерноморья, найти ее аналоги пока не удалось. Предполагается, что терракотовая голова была изготовлена в Малой Азии в V веке до нашей эры.

Напомним, систематическое археологическое изучение «керамического поля» у мыса Ак-Бурун началось на этапе проектирования Крымского моста. За два года были выполнены крупномасштабные подводные раскопки на заданных участках дна, а на поверхность поднято свыше 60 тысяч находок. В основном это крупные фрагменты керамических сосудов, изготовленных в Средиземноморье и Малой Азии.