Ученые назвали главную опасность для Гроба Господня

Ученые из Афинского национального технического университета обнаружили, что Гроб Господень разрушится, если не произвести работы по укреплению окружающего его храма.

Специалисты, проводившие реставрационные работы эдикулы (купольной часовни), в которую помещено погребальное Ложе Христа, выяснили, что большая часть Храма Воскресения Христова построена на руинах более ранних строений. В результате внутри здания находится множество туннелей и каналов, которые делают здание неустойчивым. Об этом сообщает National Geographic.

Археологи полагают, что примерно две тысячи лет назад на месте храма находилась известняковая каменоломня, которая затем стала местом захоронения иудейской знати. На это указывает то, что, кроме Гроба Господня, в здании находятся еще несколько могил. Римский храм, построенный здесь во втором столетии, был разрушен императором Константином примерно в 324 году нашей эры, и на его руинах была воздвигнута церковь. В течение столетий Храм Воскресения Христова несколько раз перестраивался.

Чтобы устранить риск скорого разрушения святыни, ученые предлагают провести 10-месячные работы стоимостью 6 миллионов евро. Они включают в себя удаление покрытой трещинами поверхности, окружающей эдикулу, засыпку фундамента, а также создание новой системы водостока и дренажа.

В 2016 году археологи впервые сняли мраморную плиту с погребального Ложа Христа. По мнению ученых, вскрытие гробницы позволит выяснить, почему святая Елена, которая проводила раскопки в Иерусалиме, решила, что эта гробница является местом захоронения Христа.