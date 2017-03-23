Найден способ спрогнозировать собственную смерть

Ученые из Стокгольмского университета пришли к выводу, что человек может спрогнозировать свою скорую смерть при помощи обоняния.

В частности, речь идет о потере обоняния, что, как считают специалисты, указывает на нарушения в работе головного мозга, сообщает The Telegraph.

Ученые 10 лет наблюдали за 1774 шведами в возрасте от 40 до 90 лет. В начале исследования им было предложено пройти тест, в котором нужно было определить 13 различных запахов.

Исследователи установили, что вероятность смерти человека связана с его способностью правильно определять запахи. В среднем один неправильный ответ на тест означал повышение риска смерти (в течение периода исследования) на 8%.