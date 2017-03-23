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Найден способ спрогнозировать собственную смерть

11:04 23.03.2017
Фото с сайта 4kwallpapershd.com
Фото с сайта 4kwallpapershd.com
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Ученые из Стокгольмского университета пришли к выводу, что человек может спрогнозировать свою скорую смерть при помощи обоняния.

В частности, речь идет о потере обоняния, что, как считают специалисты, указывает на нарушения в работе головного мозга, сообщает The Telegraph.

Ученые 10 лет наблюдали за 1774 шведами в возрасте от 40 до 90 лет. В начале исследования им было предложено пройти тест, в котором нужно было определить 13 различных запахов.

Исследователи установили, что вероятность смерти человека связана с его способностью правильно определять запахи. В среднем один неправильный ответ на тест означал повышение риска смерти (в течение периода исследования) на 8%.

Темы: Интересные факты в мире науки, Исследования, Научные исследования и открытия в мире
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Комментарии читателей
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23.03.2017, 16:45
Гость: Фемистоклюс

Замека ни о чём
23.03.2017, 15:45
Гость: Гость

"указывает на нарушения в работе головного мозга" - если исходить из этого предположения, то я наверное пишу сейчас "с того света". У меня там уже столько "нарушений", прям не знаю, как я еще живу. На самом деле, человек должен почувствовать свою смерть, или по крайней мере научиться читать знаки. Смерть - это слишком грандиозное событие в жизни каждого человека, поэтому оно не наступает просто так - ни с того ни с сего. Человек должен подготовиться - это должен быть достаточно плавный переход, чтобы душа не испытала слишком сильный шок. Можно даже попробовать "отодвинуть" немного во времени свой конец. А для этого человек должен чувствовать, что ему осталось недолго, и как-то пытаться предотвратить это событие. Господь может продлить жизнь человеку. Поэтому меня удивляют люди, которых предупреждают о предстоящей беде, а они отказываются в это верить. Если вы не будете верить в свою скорую смерть, то и не сможете спастись. Я уже столько раз спасалась подобным способом, потому что не боялась признать себе самой, что могу умереть, даже то, что мне осталось жить всего лишь считанные часы. Вот сейчас у меня тоже достаточно сложный период. Я чувствую боли, причем жизненно важных органов. "Гашу" боль в одном месте, как начинает болеть в совершенно другом. Чувствую себя "куклой Вуду". И такое уже происходит не впервые. Причем, боли бывают такие, чуть не до потери сознания, а потом все проходит, как будто-бы и ничего не было. Так что не правда это все. Только одному Богу все известно
23.03.2017, 15:00
Гость: ABCD

Народ подталкивают к само программированию своей смерти, просто подсказывая откуда черпать "вдохновение"?
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