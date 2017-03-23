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Космический корабль «Союз МС-04» прошел испытания на герметичность

17:30 23.03.2017

На космодроме Байконур специалисты РКК «Энергия» и КЦ «Южный» успешно завершили испытания на герметичность транспортного пилотируемого корабля (ТПК) новой модификации «Союз МС-04».


Фото с сайта roscosmos.ru

Цикл испытаний космической техники в вакуумной камере с использованием гелиево-воздушной среды в проверяемых объемах на сегодняшний день остается наиболее объективным методом контроля герметичности в наземных условиях, обеспечивая проверку заданных жестких требований герметичности.

Запуск ТПК «Союз МС-04» с экипажем очередной длительной экспедиции на Международную космическую станцию запланирован на 20 апреля 2017 года с космодрома Байконур.

Уникальный вакуумный комплекс 17Т523М объемом 1515 кубических метров был создан на базе вакуумной камеры 17Т523, которая предназначалась для испытаний на герметичность крупногабаритных отсеков и пневмогидросистем орбитальных кораблей «Буран». Благодаря новой конфигурации комплекс мог использоваться для испытаний крупногабаритной космической техники.

В вакуумной камере 17Т523М были проведены успешные испытания целого ряда изделий, в том числе испытывались космические корабли «Союз», «Прогресс», основной модуль Российского сегмента МКС «Звезда», модули «Пирс» и «Поиск», спутники связи «Ямал» и другие. В результате завершившейся в 2016 году капитальной реконструкции устаревшие приборы и агрегаты комплекса были заменены на современные. Установлены современные вакуумные насосы, уплотнения, элементы системы охлаждения, аналоговый блок управления комплексом заменен на электронный. Корпус камеры и ложемент для загрузки изделий прошли восстановительные процедуры.

Темы: Космические исследования и открытия, Роскосмос
Источник: «РОСКОСМОС»
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