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Представлен недорогой «внедорожный» смартфон Vphone M4

14:45 24.03.2017

В Сети появилась информация о новом смартфоне Vphone M4, который выделяется повышенной прочностью и невысокой стоимостью.


Стоп-кадр из видео в YouTube

Смартфон выполнен в соответствии со стандартом IP67. Ему не страшны перепады температур, падения и удары, а также погружения под воду.

Из технических характеристик можно выделить 4,5-дюймовый экран с разрешением 854х480 пикселей, защищенный стеклом Corning Gorilla Glass, 4-ядерный процессор Mediatek MT6580 (частота 1,3 ГГц, графический контроллер Mali-400 MP), один гигабайт оперативной памяти, 8 гигабайт встроенной памяти и пару камер (5 и 8 мегапикселей).

Смартфон Vphone M4 имеет слот для карточек microSD, модули Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth, а также приемник GPS. За питание устройства отвечает аккумуляторная батарея емкостью 4150 мА·ч.

Стоимость Vphone M4 должна составить не более 70 долларов.

Темы: Гаджеты, Гаджеты, Мобильные устройства, Новости IT компаний, Смартфоны и коммуникаторы
Источник: VPhone
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