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Школьник нашел неисправность в оборудовании МКС

11:03 24.03.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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17-летний британский школьник Майлс Соломон обнаружил, что установленное на МКС оборудование из-за ошибки в работе алгоритма неверно определяет уровень радиации.

Майлс Соломон принимает участие в проекте, в рамках которого подростки могут следить за показаниями приборов, установленных в разных отсеках МКС, и сообщать обо всем необычном, что им удается заметить.

Внимание Соломона привлек тот факт, что в конце одной из полученных им таблиц, отображающих данные с датчика радиации, содержались отрицательное значение, то есть энергия равнялась «-1». Школьник предположил, что получаемые данные обрабатываются неверно, и отрицательное значение может быть не единственным искажением, наблюдаемым в результате.

Когда Соломон со своими товарищами, также участвующими в проекте, а также учителем отправили в NASA письмо, в космическом агентстве признали, что подросток действительно обнаружил ошибку, ускользнувшую от внимания опытных специалистов.

Как утверждают в NASA, о том, что используемый детекторами радиации МКС алгоритм порой может становиться причиной таких ошибок, было известно и ранее, однако предполагалось, что подобное происходит лишь один или два раза в год. Данные, предоставленные Соломоном, позволили выяснить, что в действительности это происходит по несколько раз в день.

Темы: Космические исследования и открытия, NASA
Источник: «Наука и технологии России»
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Комментарии читателей
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24.03.2017, 20:28
*

Да-да, еще Андерсен подметил то, что у детишек "глаз не замылен"!
24.03.2017, 19:40
мик

тогда что за идиоты в НАСА??! или спецом под дураков косят, чтобы нас как главных конкурентов убедить??!
24.03.2017, 17:48
укры как всегда - тупые

и никогда никуда ничего не отправят. Им бы польские туалеты научиться чисто вымывать.
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