Школьник нашел неисправность в оборудовании МКС

17-летний британский школьник Майлс Соломон обнаружил, что установленное на МКС оборудование из-за ошибки в работе алгоритма неверно определяет уровень радиации.

Майлс Соломон принимает участие в проекте, в рамках которого подростки могут следить за показаниями приборов, установленных в разных отсеках МКС, и сообщать обо всем необычном, что им удается заметить.

Внимание Соломона привлек тот факт, что в конце одной из полученных им таблиц, отображающих данные с датчика радиации, содержались отрицательное значение, то есть энергия равнялась «-1». Школьник предположил, что получаемые данные обрабатываются неверно, и отрицательное значение может быть не единственным искажением, наблюдаемым в результате.

Когда Соломон со своими товарищами, также участвующими в проекте, а также учителем отправили в NASA письмо, в космическом агентстве признали, что подросток действительно обнаружил ошибку, ускользнувшую от внимания опытных специалистов.

Как утверждают в NASA, о том, что используемый детекторами радиации МКС алгоритм порой может становиться причиной таких ошибок, было известно и ранее, однако предполагалось, что подобное происходит лишь один или два раза в год. Данные, предоставленные Соломоном, позволили выяснить, что в действительности это происходит по несколько раз в день.