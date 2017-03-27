Названо самое холодное место Вселенной

Ученые из Лаборатории реактивного движения (США), Технического университета Чалмерса (Швеция) и обсерватории ALMA (Atacama Large Millimeter Array, Чили) представили новые подробности о протопланетной туманности Бумеранг, которая считается самым холодным местом во Вселенной.

Исследование было направлено на публикацию в The Astrophysical Journal.

Туманность сформирована умирающим красным гигантом, который интенсивно покидает материя. Согласно полученным учеными оценкам, изначально светило было примерно в четыре раза тяжелее Солнца, материя от него распространилась на расстояние около 120 тысяч астрономических единиц.

Центр туманности, как отмечают авторы, сформирован областью 1740 на 275 астрономических единиц, в котором предполагается существование крупных частиц миллиметрового размера с температурой 20-30 кельвинов.

Работа ученых подтверждает, что туманность Бумеранга является самым холодным местом во Вселенной. К своим выводам астрономы пришли, проанализировав данные ALMA.

Туманность Бумеранга расположена на расстоянии пяти тысяч световых лет от Земли в созвездии Центавра. Температуры в туманности достигают одного кельвина (примерно минус 272 градуса Цельсия).