Появился электронный стикер на багажник

Устройство Talelight Electronic Bumper Sticker представляет собой компактный LCD-экран, который крепится на заднюю часть автомобиля.



Фото с сайта talelight.tech

На экран можно выводить различные изображения, а питание он получает от прикуривателя или любого другого источника энергии, оснащенного USB-выходом.

В память устройства можно загрузить до 25 различных картинок, которые могут быть статичными или меняться (видео экран не воспроизводит). Разрешение изображения - 1280х320 точек.

Стоимость данного гаджета составляет 135 долларов.