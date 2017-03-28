Почему Горький неудобен современной элите

Неудобен Горький в сегодняшней официальной России, но у остальной России, в отличие от «элиты», потребность в нем есть



Фото Gallen-Kallelan Museo с сайта wikimedia.org

28 марта 2017 года исполняется 149 лет со дня рождения Максима Горького (родился 16 марта 1868 года по старому стилю).

Приближение полуторавекового юбилея буревестника революции официальные власти предпочитают не замечать. Впрочем, это и неудивительно – они напряженно готовятся к 100-летию Александра Солженицына, которое тоже выпадет на 2018 год. Некогда им вспоминать Горького, чьи произведения отнюдь не сахар для власть имущих.

Смотреться в зеркало горьковских "Заметок о мещанстве" для них крайне неприятно – это огромный удар по самооценке. Слова Горького о великой роли науки и образования – это пощечины нынешним погромщикам РАН и высшей школы, внедрителям ЕГЭ, а также поборникам клерикализации образования. А как прикажете реагировать высокопоставленным лицам на следующую фразу писателя: "Великая заслуга перед жизнью и людьми – сохранить в душе истинно человеческое в дни, когда торжествует обезумевшая свинья"? Это же сразу несколько статей Уголовного кодекса и, опять же, удар по самолюбию…

Неудобен Горький в сегодняшней официальной России. Но у всей остальной России, в отличие от "элиты", потребность в Горьком есть.

На пике перестройки и в "лихие 90-е" его имя подверглось шельмованию. Город Горький переименовали обратно в Нижний Новгород, с логотипа "Литературной газеты" исчез его профиль, количество часов на изучение горьковских произведений в школе сжималось, как шагреневая кожа. На сегодняшний день ситуация не изменилась. На днях из села Молоково Ленинского района Подмосковья пришла грустная весть. При реконструкции дома культуры "Буревестник" с фасада был демонтирован профиль писателя. Осталось лишь графическое изображение буревестника. Но без горьковского профиля оно символизирует только отряд длиннокрылых и короткохвостых морских птиц.

Налицо борьба с исторической памятью – тихая, медленная, ползучая "декоммунизация" и "десоветизация". Как горьковский Уж из "Песни о Соколе". Впрочем, тихое выдавливание Горького из пространства исторической памяти проходит еще и путем подмены смыслов. Любители лишний раз упрекнуть советскую власть с упоением цитируют некоторые выдержки из горьковских "Несвоевременных мыслей". Но ценители такого занимательного чтения забывают (сознательно или случайно), что разногласия Горького с большевиками в период Октября имели временный характер. Выдергивая из контекста цитаты, "Красного Максима" пытаются обесцветить и представить чуть ли не либералом.

Между тем, трудно найти среди отечественных писателей начала ХХ века большего врага самодержавия и капитализма, жаждущего грядущей революции и становления социалистического общества. Горьковская ненависть к капитализму была искренней, органичной. Она вытекала из подробнейшего знания жизни тех, кто был брошен на самое дно общества, из богатого личного опыта.

В художественных произведениях Горького перед нами предстает жизнь "России, которую мы потеряли" – без прикрас. В горьковской публицистике мы находим осмысление этих явлений. Языком не только писателя, но и публициста, просветителя, политика, борца. Горький никогда не затушевывал острых вопросов жизни, он ставил их ребром.

Вот яркий пример того, как писатель охарактеризовал взаимоотношения имущих классов царской России и народа: "Когда вы говорите о любви, вы вашей сладкой речью хотите только заговорить зубы ваших ближних, оскаленные голодом и злобой, вам кажется, что, смягчив любовью сердца озлобленных и угнетенных вами, вы можете ослабить силу их справедливой мести. Вы лицемерите, когда зовете братьями людей, которых вы поработили, вы лжете, проповедуя любовь тем людям, в сердцах которых вы сами же посеяли зависть, ненависть и злобу. Вы искренни, конечно, когда советуете ближним вашим: люби нас. Но вы скрываете за этими словами другие, более правдивые слова: несите терпеливо, не возмущаясь, без ропота тяжелый гнет труда, унижения, нищеты, возложенной нами на ваши спины. Но вы все нагло лжете, когда говорите своим рабам: мы тоже любим вас".

Эти слова заставляют вспомнить риторику современных политических деятелей России, в которой часто употребляется слово "единство" и его производные. "Единая Россия", "народное единство" – слишком часто мы слышим эти словосочетания. Горький не испытывал иллюзий насчет того, что глубокие социальные противоречия можно разрешить тихо и мирно: "Рабов – нельзя любить! Их можно только презирать или бояться". В этом раскрыта жестокая правда того, что официальные профсоюзы называют сегодня красивой фразой "социальное партнерство", прикрываясь которой, власть производит демонтаж остатков социального государства.

Писателю чужда идеализация русского народа – он не перестает говорить о тяжелом пьянстве среди низов, вопиющей неграмотности и бытовании самых диких суеверий, о бытовой жестокости, о разгильдяйстве и лени многих подневольных работников. Но в этих словах нет ни презрения, ни русофобии – есть только боль и видение социальных корней этих пороков. Но вместе с тем и горячее желание их изжить, искоренить, раскрыть миру тот великий потенциал, что таится в народе. Очень ярко это проявляется в романе "Мать", где рабочий Павел Власов проходит путь от забитого бытовыми тяготами и пороками рабочего до революционера.

Великая вера в человека, в возможности человеческого разума и человеческой воли жила в Горьком. И свой общественный долг писатель видел в том, чтобы помочь раскрыть эти возможности миллионам рабочих и крестьян.

Он очень хорошо выразил его в одном из рассказов цикла "По Руси": "Иду во тьме и сам себе свечу; мне кажется, что я живой фонарь, в груди моей красным огнем горит сердце, и так жарко хочется, чтобы кто-то боязливый, заплутавшийся в ночи – увидал этот маленький огонь…". Отсюда – его гигантская общественно-политическая активность. Он сбивается с ног, дабы посетить высших царских сановников и предотвратить расстрел рабочих 9 января 1905 года. Когда власть проявила глухоту, и расстрел все-таки состоялся, он безоговорочно выступил против самодержавия, на стороне народа. В 1912 году Горький из своих средств внес треть капитала, необходимого на издание большевистской газеты "Правда". После Октября он стоит у истоков борьбы за ликвидацию безграмотности, инициирует создание крупных издательских проектов "История Гражданской войны", "История фабрик и заводов".

Благодаря чуткости и колоссальному знанию человеческой природы, Горький ввел в советскую литературу десятки новых авторов, сумел разглядеть во вчерашних рабочих, крестьянах и солдатах будущих "инженеров человеческих душ". Очень символично, что при Иосифе Сталине именно Горький стал первым председателем Союза писателей СССР и получил членский билет за №1. Советская литература была в значительной мере его детищем.

А вот мнение современного либерального писателя Дмитрия Быкова: "Россия - бросовая страна с безнадежным населением… Российское население неэффективно. Надо дать ему возможность спокойно спиться или вымереть от старости, пичкая соответствующими зрелищами".

Разительное отличие от горьковского мировоззрения и деятельности, не правда ли? Отличие большевика от современного российского либерала. Впрочем, сам Горький поставил диагноз таким взглядам, назвав их "мещанским цинизмом". Даже находясь на пике известности и славы, Алексей Максимович [настоящие имя и отчество, - прим.] не утрачивал связи с той средой, откуда он вышел. Его близость к рабочему люду была общеизвестной. В Хабаровске есть микрорайон, известный под названием Поселок им. А.М. Горького. В марте 1932 года главное управление воздушного флота объявило о строительстве авиаремонтного завода и моторных мастерских в Хабаровске. Через два года на пустом месте выросли корпуса нового завода – сдан в эксплуатацию мотороремонтный цех, продолжалось строительство самолеторемонтного цеха. Завод приступил к решению своей главной задачи – ремонту авиационных моторов. Именно в те радостные для рабочих завода дни была высказана мысль – дать предприятию наряду с номером еще и имя. Коллектив рабочих направил письмо Горькому, в связи с их просьбой в адрес правительства назвать завод в его честь. Писатель с большим вниманием отнесся к письму хабаровских рабочих завода №83 и написал обстоятельный ответ, опубликованный в газете "Тихоокеанский авиаработник".

В нем были такие слова: "Я горячо благодарю вас за хорошее, дружеское письмо и за торжественное ваше обещание начать решительную борьбу против некультурности в производстве и быте. Разумеется, я твердо уверен, что если вы обещаете, значит сделаете. Цель работы вашей прекрасна, высока, и если путь к ней еще труден, вы уже видите, что с каждым годом пролетариат делает путь этот все шире, легче, с каждым годом все быстрее растет жажда знаний, жажда культурной жизни".

И завод, и поселок решением правительства получили имя А.М. Горького. А коллектив завода в полном объеме сдержал слово, данное "буревестнику революции". Но сегодня на некогда могучем предприятии работают около 200 человек в нескольких цехах - завод на грани банкротства… Многие цеха со сложнейшим оборудованием разгромлены, площади сдаются частникам, повсюду следы запустения.

Очень хочется верить, что все станет иначе, и вновь мимо горьковского портрета со словами "Цель работы вашей прекрасна" через проходную будут устремляться к рабочим местам тысячи рабочих. Но никаких предпосылок для этого сейчас нет. Для этого нужна не только кардинальная смена социально-экономического курса, но и изменение самой сути общественных отношений. В обществе, где человек труда угнетен, бесправен, задавлен нищетой и отстранен от рычагов власти, не может быть и речи о нормальном развитии. Огромный творческий потенциал, который есть в народе, расходуется попусту и идет на обогащение лишь немногочисленной прослойки олигархии и бюрократии. В раскрытии этого потенциала, в преобразовании общества на основе освобождения труда и уважения к человеку труда Горький видит огромную гуманистическую значимость идей социализма.

Горький сумел разглядеть в Великой Октябрьской социалистической революции то, что некоторые отказались и сейчас отказываются увидеть за кровавыми событиями Гражданской войны: "Революции никогда не являлись паузами в истории культурного роста человечества, революция – это процесс вызова к жизни новых творческих сил". Пожалуй, это одно из лучших определений революции, которые когда-либо были даны в отечественной литературе. Встречая 100-летие революций 1917 года, нам стоит об этом помнить.

Автор: Станислав Сливко