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В Солнечной системе нашли электрическую луну

09:28 28.03.2017
Изображение: Kevin Gill / Wikimedia
Изображение: Kevin Gill / Wikimedia
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Американские ученые показали, что трибоэлектрический эффект (появление электрических зарядов в материале из-за трения) ответственен за аномальную ориентацию больших дюн Титана (крупнейшего спутника Сатурна).

Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Geoscience.

В экваториальной части Титана находятся дюны, ориентированные против направления движения преобладающих в регионе приповерхностных ветров. Такая геометрия холмов, как полагают ученые, связана с трибоэлектрическим эффектом - возникновением электрических сил притяжения между трущимися друг о друга углеводородными частицами, образующими дюны.

Сильные ветры, по оценкам ученых, не позволяют значительно изменить геометрию крупных дюн, в отличие от малых. Ученые полагают, что взаимное притяжение углеводородных частиц на Титане, обусловленное трибоэлектрическим эффектом, на порядок превышает таковое для песчинок на Земле.

К своим выводам ученые пришли, проведя лабораторные эксперименты, имитирующие условия формирования углеводородных холмов спутника Сатурна.

Ранее специалисты из США и Франции по-другому объяснили аномальную ориентацию дюн Титана. По их мнению, верхние слои атмосферы уже на высоте выше пяти километров от поверхности спутника вращаются в восточном направлении быстрее его нижележащих частей. Это приводит к появлению редких, но сильных нисходящих потоков, которые, достигая поверхности Титана, вызывают ветры в направлении с востока на запад и метановые бури, перестраивающие дюны.

Титан, подобно Земле, имеет атмосферу и разнообразную поверхность, состоящую из углеводородных гор, озер и морей. Его атмосфера на 98,4 процента состоит из азота, а также метана и водорода. Спутник в шесть раз легче Земли и имеет более плотную атмосферу.

Темы: Гипотезы, открытия, Интересные факты в мире науки, Космические исследования и открытия
Источник: «Лента.ру»
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