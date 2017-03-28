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На австралийском побережье найдены следы 21 динозавра

11:24 28.03.2017

Австралийские ученые обнаружили на полуострове Дампьер следы 21 динозавра.


Фото Nobu Tamura с сайта wikimedia.org

Следы были найдены на камнях, возраст которых, по оценкам исследователей, составляет 127-140 миллионов лет, сообщается на сайте Университета Квинсленда.

Ученые отмечают, что такое разнообразие следов древних ящеров на одной территории им встречается впервые. Также, это единственная область в Австралии, где сохранились следы жизни мелового периода (145 - 66 млн лет назад).

Темы: Исследования, Научные исследования и открытия в мире
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