На австралийском побережье найдены следы 21 динозавра

Австралийские ученые обнаружили на полуострове Дампьер следы 21 динозавра.



Фото Nobu Tamura с сайта wikimedia.org

Следы были найдены на камнях, возраст которых, по оценкам исследователей, составляет 127-140 миллионов лет, сообщается на сайте Университета Квинсленда.

Ученые отмечают, что такое разнообразие следов древних ящеров на одной территории им встречается впервые. Также, это единственная область в Австралии, где сохранились следы жизни мелового периода (145 - 66 млн лет назад).