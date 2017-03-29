Палеонтологи нашли самый большой в мире след динозавра

Палеонтологи из Квинслендского университета обнаружили самый большой из всех известных на сегодня следов динозавра.

Размер отпечатка древнего существа составляет 1,75 метра, сообщает Inquisitr.

След был найден в 40 километрах к северу от города Брума. По словам ученых, его оставил ящер, относящийся к зауроподам (Sauropoda). Данная группа включает в себя виды четвероногих динозавров, характерными признаками которых являются длинные шеи и огромные размеры. Например, к ним относятся диплодоки, апатозавры и брахиозавры.

Также палеонтологи обнаружили 20 других следов, принадлежавших другим ящерам, в том числе как минимум пяти видам хищников, шести видам панцирных динозавров и стегозавру (Stegosaurus). Возраст находок оценивается в 90-115 миллионов лет.