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Палеонтологи нашли самый большой в мире след динозавра

12:31 29.03.2017

Палеонтологи из Квинслендского университета обнаружили самый большой из всех известных на сегодня следов динозавра.

Размер отпечатка древнего существа составляет 1,75 метра, сообщает Inquisitr.

След был найден в 40 километрах к северу от города Брума. По словам ученых, его оставил ящер, относящийся к зауроподам (Sauropoda). Данная группа включает в себя виды четвероногих динозавров, характерными признаками которых являются длинные шеи и огромные размеры. Например, к ним относятся диплодоки, апатозавры и брахиозавры.

Также палеонтологи обнаружили 20 других следов, принадлежавших другим ящерам, в том числе как минимум пяти видам хищников, шести видам панцирных динозавров и стегозавру (Stegosaurus). Возраст находок оценивается в 90-115 миллионов лет.

Темы: Исследования, Научные исследования и открытия в мире
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Комментарии читателей
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29.03.2017, 15:38
XeX

Какие-то мужики носят какие-то макеты из папье-маше, женщина раскрашивает их кисточкой, на фото просто необычайные скалы причудливой формы. А где, собственно "след динозавра"? Секта жуликов-дарвинистов опять дурит общественность.
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