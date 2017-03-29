На Шри-Ланке появятся станции «Роскосмоса»

29 марта 2017 года в Госкорпорации «Роскосмос» состоялась рабочая встреча представителей российской космической отрасли и делегации Шри-Ланки, на которой стороны обсудили перспективы сотрудничества в области исследования космоса и подписали меморандум о взаимопонимании.

Стороны обсудили размещение станций приема и обработки информации с космических аппаратов дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) на территории Республики Шри-Ланка и станции ГЛОНАСС.

Также «Роскосмос» и Институт современных технологий имени Артура К. Кларка подписали меморандум о взаимопонимании в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. Документ предусматривает сотрудничество в течение пяти лет по исследованию космического пространства (включая астрофизические исследования и изучение планет), ДЗЗ и метеорологии, спутниковой навигации, связи, теле- и радиовещанию, защите космической среды (включая мониторинг, сокращение и предупреждение образования космического мусора) и созданию наземной космической инфраструктуры.