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На Шри-Ланке появятся станции «Роскосмоса»

16:43 29.03.2017
Фото Nota Bene с сайта wikimedia.org
Фото Nota Bene с сайта wikimedia.org
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29 марта 2017 года в Госкорпорации «Роскосмос» состоялась рабочая встреча представителей российской космической отрасли и делегации Шри-Ланки, на которой стороны обсудили перспективы сотрудничества в области исследования космоса и подписали меморандум о взаимопонимании.

Стороны обсудили размещение станций приема и обработки информации с космических аппаратов дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) на территории Республики Шри-Ланка и станции ГЛОНАСС.

Также «Роскосмос» и Институт современных технологий имени Артура К. Кларка подписали меморандум о взаимопонимании в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. Документ предусматривает сотрудничество в течение пяти лет по исследованию космического пространства (включая астрофизические исследования и изучение планет), ДЗЗ и метеорологии, спутниковой навигации, связи, теле- и радиовещанию, защите космической среды (включая мониторинг, сокращение и предупреждение образования космического мусора) и созданию наземной космической инфраструктуры.

Темы: Роскосмос
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