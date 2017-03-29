Microsoft выложила новую версию Windows до релиза

На серверах Microsoft появилась новая версия операционной системы Windows 10 Creators Update, которую можно загрузить до официального релиза.

ISO-образы сборки под номером 15063 стали доступны для скачивания после выхода обновления для участников программы Insider. Для установки нужно скачать ISO-файл требуемой версии системы, смонтировать образ диска через проводник Windows 10 и запустить setup.exe. Файлы можно использовать и для «чистой» установки системы.

Предположительно, именно 15063 является финальной сборкой крупного обновления Windows, так как в «Информации о системе» не указано, что это тестовая версия ОС.

Напомним, Windows 10 Creators Update была представлена в октябре прошлого года. Основной упор в новой версии системы сделан на возможность создания и просмотра 3D-контента. Многие приложения также получат новые функции, связанные с 3D и виртуальной реальностью, в том числе браузер Microsoft Edge.