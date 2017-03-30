Ушел из жизни лауреат Нобелевской премии по физике Алексей Абрикосов

В возрасте 88 лет умер известный физик-теоретик Алексей Абрикосов, ставший в 2003 году лауреатом Нобелевской премии по физике.

Об этом «Эху Москвы» сообщил бывший министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов.

Премия Абрикосову досталась совместно с Виталием Гинзбургом и Энтони Леггеттом за «основополагающие работы по теории сверхпроводников и сверхтекучих жидкостей».

В 1991 году Абрикосов уехал в США, где преподавал в Университете Иллинойса и в Университете штата Юта, а в 1999 году он принял американское гражданство. Абрикосов являлся академиком Российской Академии наук, членом Национальной академии наук США и Лондонского королевского общества.