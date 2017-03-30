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Солнечные батареи Корабля «Союз МС-04» прошли предстартовую проверку

12:27 30.03.2017

Специалисты филиала РКК «Энергия» на космодроме Байконур протестировали солнечные батареи и химические источники тока транспортного пилотируемого корабля новой серии «Союз МС-04».


Фото с сайта roscosmos.ru

В процессе испытаний было проведено раскрытие панелей солнечных батарей и их осмотр. Последующее облучение специальными светильниками с контролем величины тока по бортовой кабельной сети корабля подтвердило целостность цепей и работоспособность важнейших элементов системы электропитания.

Работы по подготовке корабля к старту проводятся в монтажно-испытательном корпусе площадки 254 космодрома Байконур.

Запуск ТПК «Союз МС-04» с экипажем очередной длительной экспедиции на Международную космическую станцию запланирован на 20 апреля 2017 года с площадки №1 («Гагаринский старт») космодрома Байконур. 

Темы: Роскосмос
Источник: «РОСКОСМОС»
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