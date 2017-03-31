Сайт WikiLeaks опубликовал документы о секретной сети ЦРУ

На сайте WikiLeaks появилась третья часть документов ЦРУ, относящаяся к киберразведке.

В ней сообщается о секретной программе Marble, использовавшейся для сокрытия причастности ведомства к хакерским атакам, а также вирусам и троянам.

Публикация носит название Vault 7 и обозначается как Marble («Мрамор»).

Согласно описанию, третья часть документов представляет собой zip-архив, в котором находится 676 файлов исходного кода секретной программы для тайной сети ЦРУ Marble Framework.

Отмечается, что Marble может маскировать фрагменты текстов вредоносных программ, из которых можно понять, что именно ЦРУ стоит за созданием вируса или осуществлением какой-либо хакерской атаки. Также эти данные скрываются от судебно-медицинских экспертов и антивирусных компаний.

Программа Marble, отмечает Wikileaks, применяется исключительно для маскировки данных и не является причиной уязвимости ПО.