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В центре Москвы обнаружена тайная подземная комната для подслушивания

12:33 31.03.2017

В районе Лубянки и Новой площади обнаружено беспрецедентное количество артефактов – за одну неделю мониторинга подготовительных работ к программе «Моя улица» было сделано свыше 150 находок.


Фото с сайта mos.ru

Главным открытием стала специальная тайная комната - «слух», которая помогала защитникам Москвы в XVI веке подслушивать неприятеля по ту сторону крепостного сооружения. Она была найдена у основания Китайгородской стены.

В мирное время комната могла использоваться для хранения припасов, а во время военной осады с его помощью узнавали, что делает неприятель по ту сторону стены, например, не роет ли он подкоп. Сводчатые стены помещения создавали особый акустический эффект, и в комнате было слышно все, что происходит на улице.

Ранее подобные ниши в сохранившихся участках фундамента стены Китай-города уже обнаруживали при строительстве метрополитена и реставрационных работах в 20-е годы прошлого века.

В общей сложности в районе Лубянской и Новой площади было найдено более 150 артефактов, которые специалисты датируют XVI–XIX веками. Большая часть предметов - это керамика XVIII–XIX веков, среди которой фрагменты горшков, мисок, есть и хорошо сохранившийся керамический стаканчик. Также было найдено около десятка медных монет, свинцовые торговые пломбы и различные железные бытовые изделия.

Среди находок есть три фрагмента красноглиняной керамики XVI века, железная стрела, пять свинцовых пуль, две металлические пуговицы и пушечное ядро XVII века.

Темы: Археология
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Комментарии читателей
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31.03.2017, 14:33
Гость: Подумаешь

Ежели б библиотеку византийских и ордынских императоров, спрятанную Грозным, нашли, а то... "Слуховые" лазы делались во всех крепостях и выходили на многие сотни метров за пределы крепостных стен, и копились там не еда, а мешки с порохом. Но самое совершенное изобретение из подобных этим было сделано на озере Светлояр (град Китеж), когда Батый развернул своё войско, увидев, что покорённая им крепость провалилась вместе с жителями и завоевателями глубоко под землю и вместо крепости тут же образовался котлован с неизвестно откуда хлынувшей водой, по видимому пришедшей по подземному ходу из ближайшей реки.
31.03.2017, 13:23
Гость: 1

В 21 веке такие комнаты уже не нужны. Для этого сделали Интернет.
31.03.2017, 13:13
Гость: Даже странно?

Маркса-Ленина не изучали, а такие умные были? Что-то тут не так, не могёт такого быть.
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