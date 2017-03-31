В центре Москвы обнаружена тайная подземная комната для подслушивания

В районе Лубянки и Новой площади обнаружено беспрецедентное количество артефактов – за одну неделю мониторинга подготовительных работ к программе «Моя улица» было сделано свыше 150 находок.



Фото с сайта mos.ru

Главным открытием стала специальная тайная комната - «слух», которая помогала защитникам Москвы в XVI веке подслушивать неприятеля по ту сторону крепостного сооружения. Она была найдена у основания Китайгородской стены.

В мирное время комната могла использоваться для хранения припасов, а во время военной осады с его помощью узнавали, что делает неприятель по ту сторону стены, например, не роет ли он подкоп. Сводчатые стены помещения создавали особый акустический эффект, и в комнате было слышно все, что происходит на улице.

Ранее подобные ниши в сохранившихся участках фундамента стены Китай-города уже обнаруживали при строительстве метрополитена и реставрационных работах в 20-е годы прошлого века.

В общей сложности в районе Лубянской и Новой площади было найдено более 150 артефактов, которые специалисты датируют XVI–XIX веками. Большая часть предметов - это керамика XVIII–XIX веков, среди которой фрагменты горшков, мисок, есть и хорошо сохранившийся керамический стаканчик. Также было найдено около десятка медных монет, свинцовые торговые пломбы и различные железные бытовые изделия.

Среди находок есть три фрагмента красноглиняной керамики XVI века, железная стрела, пять свинцовых пуль, две металлические пуговицы и пушечное ядро XVII века.