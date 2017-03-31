Повторный запуск Falcon 9 назван революцией в космической индустрии

Специалистам SpaceX удалось повторно запустить в космос первую ступень ракеты Falcon 9.



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Тяжелая ракета-носитель с телекоммуникационным спутником SES-10 стартовала с мыса Канаверал. Спустя 9 минут первая ступень успешно приземлилась на платформу в Атлантическом океане, сообщает The Verge.

По словам Илона Маска, основателя SpaceX, успешный запуск Falcon 9 с использованной ступенью является «революцией в космических полетах». «Это означает, что можно повторно использовать первую ступень ускорителя, самую дорогую часть ракеты-носителя», - отметил он.

Напомним, прошлый запуск Falcon 9 и ее успешная посадка на морскую платформу были осуществлены в апреле прошлого года.

В текущем году SpaceX намерена произвести 27 коммерческих и гражданских пусков, а также провести тестовые старты сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy и корабля Dragon V2.