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Повторный запуск Falcon 9 назван революцией в космической индустрии

10:09 31.03.2017

Специалистам SpaceX удалось повторно запустить в космос первую ступень ракеты Falcon 9.


Стоп-кадр из видео в YouTube

Тяжелая ракета-носитель с телекоммуникационным спутником SES-10 стартовала с мыса Канаверал. Спустя 9 минут первая ступень успешно приземлилась на платформу в Атлантическом океане, сообщает The Verge.

По словам Илона Маска, основателя SpaceX, успешный запуск Falcon 9 с использованной ступенью является «революцией в космических полетах». «Это означает, что можно повторно использовать первую ступень ускорителя, самую дорогую часть ракеты-носителя», - отметил он.

Напомним, прошлый запуск Falcon 9 и ее успешная посадка на морскую платформу были осуществлены в апреле прошлого года.

В текущем году SpaceX намерена произвести 27 коммерческих и гражданских пусков, а также провести тестовые старты сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy и корабля Dragon V2. 

Темы: Космические исследования и открытия, Космонавтика в мире
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Комментарии читателей
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31.03.2017, 13:06
Гость: Пенсионер П.

Не надо забывать, что супер-пупер-штаты не могут даже того, что высмеиваемая в этом комментарии Россия.
Моторчики-то у них не выпускаются.
У русских покупают.
При этом делая грозное лицо.
31.03.2017, 12:31
Гость: хе хе

Когда в прошлом году подряд грохнулись два " Протона", один из которых должен был доставить груз и продовольствие на МКС, именно Маск выручил тогда с доставкой на космическую станцию. Капец ,буржуй-пиндос, частное лицо сделал то, что не под силу суперпуперраше.
31.03.2017, 12:23
Гость: Фрол.

Всегда говорил, что Илон Маск это величайший гений нашего времени. Это второй Тесла. Он один фактически осуществил то, что сегодня не под силу целому государству. Фантастика.
Все комментарии (8)
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