Палеонтологи открыли новый вид тираннозавров

Палеонтологи из Австралии и США сообщили об открытии нового вида тираннозавров, который получил название Daspletosaurus horneri.



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Кости этого животного были обнаружены в штате Монтана. По оценкам ученых, высота динозавра доходила до 2,2 метра, а его длина составляла порядка 9 метров, сообщается в журнале Scientific Reports.

Передняя часть головы Daspletosaurus horneri была покрыта защитным слоем из плоских чешуек с высокой тактильной чувствительностью. Предположительно, данная защита и чувствительность помогали животным идентифицировать своих жертв и захватывать добычу. Морда у динозавров этого вида напоминала таковую у современных крокодилов.

Вероятно, говорят ученые, Daspletosaurus horneri жили в позднем меловом периоде (66-100 миллионов лет назад).