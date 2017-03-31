]]> ]]>
Главная Наука и техника Новости

Палеонтологи открыли новый вид тираннозавров

09:47 31.03.2017

Палеонтологи из Австралии и США сообщили об открытии нового вида тираннозавров, который получил название Daspletosaurus horneri.


Стоп-кадр из видео в YouTube

Кости этого животного были обнаружены в штате Монтана. По оценкам ученых, высота динозавра доходила до 2,2 метра, а его длина составляла порядка 9 метров, сообщается в журнале Scientific Reports.

Передняя часть головы Daspletosaurus horneri была покрыта защитным слоем из плоских чешуек с высокой тактильной чувствительностью. Предположительно, данная защита и чувствительность помогали животным идентифицировать своих жертв и захватывать добычу. Морда у динозавров этого вида напоминала таковую у современных крокодилов.

Вероятно, говорят ученые, Daspletosaurus horneri жили в позднем меловом периоде (66-100 миллионов лет назад).

Темы: Исследования, Научные исследования и открытия в мире
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.