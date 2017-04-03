Под Каиром найдена неизвестная ранее древнеегипетская пирамида

В районе Дахшур (некрополь фараонов Древнего и Среднего царств в Египте) группа археологов обнаружила руины неизвестной ранее древней пирамиды.



Расположение пирамид в Дахшуре. Карту составил Карл Рихард Лепсиус. Фото с сайта wikimedia.org

Об этом заявили в министерстве по делам памятников древнего Египта, сообщает РИА Новости.

Специалисты считают, что построена эта пирамида была во времена XIII династии фараонов (XVIII - XVII века до нашей эры). Она располагалась к югу от Ломаной пирамиды фараона Снофру.

Также был обнаружен обломок алебастровой таблички с иероглифическим текстом размером 17х15 сантиметров.

Напомним, всего на территории Дахшура было найдено 15 пирамид, относящихся к IV, XII и XIII династиям фараонов. Лучше всех сохранились Ломаная и Розовая пирамиды Снофру.