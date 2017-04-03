В США состоялась торжественная церемония открытия бюста Юрия Гагарина

2 апреля 2017 года в преддверии начала работы 33-го космического симпозиума в Колорадо-Спрингс (США) состоялась торжественная церемония открытия в Благотворительном Космическом Фонде (Space Foundation) бюста Юрия Гагарина в честь первого космонавта планеты Земля.

В торжественной церемонии участвовала делегация Роскосмоса: Генеральный директор Игорь Комаров, заместитель генерального директора по международному сотрудничеству Сергей Савельев, Герой Советского Союза, Герой России, Исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалёв, а также Генеральный консул Российской Федерации Сергей Петров и представители Российского Посольства.

Открывая бюст Гагарина, Игорь Комаров выразил признательность команде Космического Фонда за приглашение принять участие в этом замечательном событии, отметил важность международного сотрудничества и сказал: «Я надеюсь, что открытие бюста Юрия Гагарина здесь, в Колорадо-Спрингс, это большое событие не только для профессионалов, но и для молодёжи, которая привносит в космическую индустрию новую энергию и новые идеи».

Средства, полученные на этом благотворительном вечере, собираются для получения технического образования молодым людям, которые планируют работать в ракетно-космической отрасли.