Ученые установили время вымирания древних дикобразов в Сибири

Специалисты провели радиоуглеродное датирование зубов и костей древних дикобразов, обнаруженные в пещерах Горного Алтая и Урала



Фото Quartl с сайта wikimedia.org

Группа специалистов, в которую вошли ученые Сибири, Урала и Университета Аризоны (США), провела радиоуглеродное датирование зубов и костей древних дикобразов, обнаруженные в пещерах Горного Алтая и Урала.

Установлено, что эти достаточно теплолюбивые животные обитали на данных территориях вплоть до 30-40 тысяч лет назад и вымерли с наступлением последнего ледникового максимума. Результаты исследований были опубликованы в журнале «Quaternary Science Reviews».

- Подобных публикаций, основанных на российском материале, ранее не было, – говорит один из авторов статьи, ведущий научный сотрудник ТГУ, Института геологии и минералогии СО РАН и ассоциированный сотрудник Университета Аризоны Ярослав Кузьмин. – Причина в том, что находки дикобразов в Сибири крайне редки. Образцы, с которыми мы работали, обнаружены известным сибирским палеонтологом Николаем Оводовым еще в 1980-х годах на Алтае (пещера Разбойничья). Позднее – в 1990-х и начале 2000-х гг. – к ним добавились кости и зубы, которые сохранились в нескольких пещерах Алтая и Урала.

Все это время возраст древних дикобразов оставался неизвестным, поскольку метод датирования, доступный ученым, требовал для анализа большого количества материала.

– Такой вариант нам не подходил, – говорит Ярослав Кузьмин. – Во-первых, в этом случае бесценный с точки зрения истории материал полностью утрачивался в ходе датирования. Во-вторых, максимальный размер найденных останков животных составлял всего несколько сантиметров, поэтому нужного для анализа объема просто не было. Уникальные находки сохранились только благодаря тому, что лежали в пещерах из известняка, часто при температуре около нуля градусов, то есть не были подвержены таким разрушающим факторам, как жара, ветер, дождь.

Реконструировать прошлое и установить возраст древних млекопитающих удалось только сейчас. Произошло это благодаря тесной научной кооперации российских и американских ученых. В Университете Аризоны было проведено прямое радиоуглеродное датирование костей и зубов дикобразов при помощи ускорительного масс-спектрометра. Данный метод требует минимального количества материала (меньше, чем ноготь мизинца), но при этом является точным способом определения геологического возраста.

Результаты исследования показали, что остаткам дикобразов, живших на территории современного Урала, более 40 тысяч лет. Их сибирские сородичи оказались значительно моложе; возраст дикобразов – около 30-40 тысяч лет. На территории современной России дикобразы жили в период межстадиала – между двумя ледниковыми максимумами. По мнению авторов статьи, около 27 тысяч лет началось похолодание, которое изменило обстановку в Горном Алтае: уменьшались лесные массивы, снижались температура и количество осадков, увеличилась площадь, занятая травами и кустарниками и тому подобное. Сложившиеся условия стали непригодны для обитания теплолюбивых млекопитающих, в результате чего примерно в это время дикобразы навсегда исчезли из региона.